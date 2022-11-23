15 إجراء للحصول على ترخيص الحضانات في الدولة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم 15 إجراءً للمستثمرين للحصول على تراخيص الحضانات في الدولة، وفقاً لدليل المستثمرين في الحضانات الذي أصدرته مؤخراً، لتوضيح الخطوات الإجرائية التي اعتمدتها الوزارة لإصدار رخصة فتح حضانة جديدة بالإضافة إلى تصريح مزاولة نشاط، كما يحتوي على إجابات عن بعض الأسئلة المتكررة التي يوجهها المستثمرون عادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت رخصاً لنحو 89 حضانة، في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، منذ استلامها ملف «الحضانات» وتحرص على تحقيق تعليم متكافئ لمرحلة ما قبل المدرسة، ويؤكد دليل المستثمر على أن رعاية الأطفال وتعليمهم في مرحلة الطفولة المبكرة تعد من أفضل الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري الضروري للنمو الاقتصادي للوطن، مبيناً أن الأعوام الأولى من حياة الطفل تعد مرحلة حاسمة تؤثر على حياته المستقبلية، فهي أساس تعليمه المهارات والمعارف الجديدة.

وتفصيلاً تضمن الدليل 15 إجراءً للحصول على ترخيص الحضانات في الدولة عبر 3 مراحل ضرورية للحصول على تصريح مزاولة النشاط، وضمت المرحلة الأولى 5 خطوات تتمثل في تقديم طلب ترخيص من خلال (تعبئة البيانات الشخصية وبيانات المشروع).

والثانية عقد الاجتماع التعريفي الأول مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ثم إرسال نسخة إلكترونية من الخطة الأكاديمية لتتم مراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إجراء التعديلات المناسبة للخطة الأكاديمية بناء على ملاحظات المراجعة إن وجدت (3 مرات كحد أقصى)، وأخيراً الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى بعد مراجعة الخطط من قبل مستشار أمن وسلامة معتمد (قبل تأجير المبنى)، وعند اكتمال المرحلة الأولى يحصل المتقدم على الموافقة المبدئية (شهادة عدم ممانعة NOC).

أما المرحلة الثانية تتضمن 4 إجراءات وهي: تقديم المجموعة الثانية من المستندات المطلوبة (موافقات الجهات المعنية) البلديات المحلية والدفاع المدني، ثم ترتيب موعد لمعاينة المبنى من قبل المختصين من الوزارة للحصول على الموافقة النهائية على المبنى، إلى جانب الحصول على موافقة على المديرة بناء على المقابلة في وزارة التربية والتعليم، والإجراء الرابع هو تقديم طلب تعيين لمديرة الحضانة، ومع اكتمال إجراءات المرحلة الثانية يحصل المستثمر على رخصة حضانة جديدة.

6 إجراءات

وفي المقابل تضم المرحلة الثالثة 6 إجراءات هي تقديم طلب ترخيص الدائرة الاقتصادية، وثانياً تقديم طلب تصاريح العمل للعاملين، ثم تسجيل بيانات العاملين في النظام الالكتروني للوزارة، والإجراء الرابع تقديم طلب تصاريح إعلانات، إلى جانب تقديم خطة إخلاء للمبنى، ثم الإجراء الأخير وهو تقديم طلب الزيارة النهائية للحضانة للتأكد من الجاهزية لاستقبال الأطفال (عند الانتهاء من تجهيز المبنى بالكامل لاستقبال الأطفال)، وفي هذه الحالة يحصل المستثمر على تصريح مزاولة النشاط.

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