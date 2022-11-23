جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم مؤتمر «الدراسات الإسلامية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 22 - 24 من نوفمبر بفندق روزوود أبوظبي، مؤتمرها العلمي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية بعنوان «الدراسات الإسلامية في الجامعات:

نحو تعزيز قيم المواطنة والتعايش»، ويشارك في المؤتمر عدد من العلماء والأساتذة من داخل الدولة وخارجها، ويتناول المؤتمر ستة محاور تتضمن: الدراسات الإسلامية.. الرؤية والمضمون، الدراسات الإسلامية ومناهج البحث والتدريس، إعادة بناء العلوم الإسلامية في الجامعات العربية، الدراسات الإسلامية وتكامل المعارف، الدراسات الإسلامية وتعزيز قيم التعايش والمواطنة.

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة: إن المؤتمر يؤكد حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تعزيز رسالتها الثقافية والتنويرية في المجتمع، والإسهام في خدمة المعرفة وتطويرها، بجانب رسالتها العلمية والبحثية، مشيراً إلى أهمية دور الدراسات الإسلامية في مؤسسات التعليم في الحفاظ على أصالة الخطاب الديني وتطوير العلوم الشرعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز