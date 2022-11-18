جامعة الإمارات تشارك في «منتدى المستقبل: نسخة الشباب» في المغرب

المصدر: العين - البيان

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استعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تمكين الطلاب بمهارات البحث العلمي كأداة مستقبلية مهمة في «منتدى المستقبل: نسخة الشباب» الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، المملكة المغربية.

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات خلال كلمته التي ألقاها باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة: «لقد عملت الجامعة ولا تزال تعمل على تمكين الطلاب بأدوات ومهارات البحث العلمي من خلال برامج بحثية متنوعة تساهم في إيجاد حلول مبنية على البحث العلمي».

وأشار إلى أن البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة جزء أساسي ومهم من النظام الأكاديمي لتعزيز تجربة التعلم لدى الطلاب وربطهم بسوق العمل. لذلك، طورت الجامعة استراتيجية نوعية وطموحة تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من تحقيق إنجازات استثنائية خلال الخمسين عاماً المقبلة من عمر الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة.

كما وأطلقت الجامعة في أبريل 2021 برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة للطلاب الجامعيين. بحيث مولت الجامعة 56 مشروعاً بحثياً متعلقاً بأهداف التنمية المستدامة في الدورة الأولى، وستمول 107 مشروعات أخرى لأهداف التنمية المستدامة في الدورة الثانية من البرنامج.

وأفاد الدكتور أحمد مراد في مداخلته بأن مكتب النائب المشارك للبحث العلمي يعمل على إطلاق عدد من المشاريع البحثية الطلابية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، كما يعمل المكتب على تطوير شراكات جديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

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