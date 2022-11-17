«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت»

المصدر: أبوظبي-البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع هيئة المساهمة المجتمعية - معاً مسابقة «UNIVATE» (الجامعات تبتكر) وذلك في إطار الابتكار الاجتماعي، والتي ستقام على مدار 3 أشهر، بهدف نشر الوعي حول أهمية الابتكار الاجتماعي وتشجيع طلبة التعليم العالي على المساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي في أبوظبي، لما لها من الأثر الملموس في المجتمع والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وتتيح المسابقة لطلبة جميع المؤسسات التعليمية العليا في أبوظبي فرصة المشاركة بها، كما ستمنح الدائرة جوائز تحفيزية للفائزين في المسابقة.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعكس هذه المسابقة نهجنا القائم على إشراك أفراد المجتمع في تحديد التحديات الاجتماعية التي نواجهها وأهم الحلول والمبادرات لمعالجة القضايا الاجتماعية وذلك لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا نحو رفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الاجتماعي بما ينسجم مع رؤية الدائرة الرامية إلى تحقيق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت تحتضن إمارة أبوظبي أكثر من 150 جنسية من مختلف دول العالم، ويسهم هذا التنوع في تحفيز توليد وتصميم الحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية من خلال المنهجيات المعتمدة للابتكار، لافتة إلى أن تنظيم هذه المسابقة المميزة والمبتكرة سيسهم في الاستثمار في طاقات الشباب وتسخيرها للخروج بالتصاميم غير التقليدية والتي تساعد على تغطية كافة الجوانب والاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة من مختلف النواحي الاجتماعية.

وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة»معاً«:»نعمل في الهيئة على تحفيز وتشجيع الحلول المبتكرة التي من شأنها المساهمة تجاه الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي، حيث قدمنا عبر حاضنة «معاً» الاجتماعية الدعم لما يزيد عن 64 شركة ناشئة لروّاد أعمال اجتماعيين، ونعمل بالتنسيق مع شركاء متخصصين في هذا الشأن لتحقيق الأثر الإيجابي على مختلف فئات المجتمع«.

لجنة

وكانت دائرة تنمية المجتمع قد شكلت لجنة تتضمن نخبة من خبراء القطاع الاجتماعي، تُعنى بتقييم الأفكار والعروض التفصيلية التي تم استلامها من قبل المشاركين، كما يتعين على المرشحين المؤهلين تطوير أفكارهم ووضع مقترحات تنفيذية تفصيلية، ليتم بعد ذلك تقييمها على أساس معايير محددة مثل الملاءمة، والتفرد، وقيمتها، وجدوى التنفيذ، والتطبيق العملي وتأثيرها المحتمل، وسيتم في النهاية تنفيذ الأفكار الفائزة من قبل الدائرة، والشركاء من القطاع الاجتماعي سواء من الهيئات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المنظمات غير الحكومية.

وسيتم تنظيم المسابقة سنوياً حيث ستركز كل دورة فيها على تحدٍ اجتماعي مختلف، فيما ستركز المرحلة الأولى على تماسك مجتمع أبوظبي المتعدد الثقافات.

تجدر الإشارة إلى أن التقديم للمشاركة بمسابقة(يونيفيتUNIVATE) متاح الآن وعلى الطلبة الراغبين بالمشاركة أن يقوموا بالتسجيل عبر الرابط: https://www.shorturl.at/cmDO5

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