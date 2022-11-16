حاكم الشارقة يهدي الجامعة القاسمية مخطوطتين نادرتين

المصدر: الشارقة - البيان

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أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية، مخطوطتين أصليتين، تعدان من نوادر المخطوطات في العالم، لتضافا إلى سلسلة المخطوطات المحفوظة، التي أهداها سابقاً سموه إلى الدار.

وتحمل المخطوطة الأولى عنوان (النصائح الدينية والوصايا الإيمانية) لعبد الله بن علوي الحداد باعلوي الحضرمي (المتوفى سنة 1132هـ)، وهو كتاب في المواعظ والتذكير، نسخه عبد الله بن محمد بن كمال بن أحمد بن شمس الدين بجزيرة القسم سنة 1232هـ، ويقع في 270 ورقة.

أما المخطوطة الثانية فهي بعنوان (وسيلة الغفران في عمل شهر رمضان) لحسين بن جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي (المتوفى بعد 1110هـ)، وهو كتاب في فضائل الأعمال، نسخه محمد بن إبراهيم بن حسن بن علي بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي سنة 1124هـ عن نسخة المؤلف، ويقع في 251 ورقة.

ويأتي إهداء صاحب السمو حاكم الشارقة في سياق دعم واهتمام سموه المتواصل، لإثراء دار المخطوطات الإسلامية بأنفس المخطوطات، وأندر الوثائق الأصلية والكتب في كل مجالات العلوم والمعرفة المختلفة بمختلف اللغات. وتواصل دار المخطوطات أعمالها وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لتعزيز دورها رافداً من روافد التغذية الفكرية الثقافية، والوقوف على منتجات العقل الإسلامي على مر العصور.

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