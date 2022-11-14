جامعة الإمارات تستضيف الاجتماع التنفيذي لتحالف الجامعات الآسيوية

المصدر: العين - البيان

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بحضور ممثلين من 9 جامعات آسيوية ومشاركة 6 جامعات عن بعد، انطلقت أعمال الاجتماع التنفيذي «تحالف الجامعات الآسيوية AUA»، في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين.

وأوضح الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة - الرئيس التنفيذي لدورة (2022-2023) من تحالف الجامعات الآسيوية، «أن هذه الدورة تهدف إلى تحقيق حياة أفضل من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتحديات البشرية والكوكب»، وأشار إلى أن جامعة الإمارات تستمر في تشجيع ودعم الأبحاث المشتركة من خلال برنامج التعاون البحثي بين الجامعات الآسيوية ومن خلال برنامج الزمالة الممول من قبل صندوق التحالف، كما تم خلال الاجتماع استئناف برنامج التبادل الطلابي والذي توقف بسبب الجائحة إيماناً منا بأن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل.

وقد تقرر خلال الاجتماع أن يكون إطار العمل في الدورة الحالية 2022-2023 ثنائي الأبعاد، حيث يشمل البعد الأول أبرز الموضوعات التي سوف يتم التركيز عليها وهي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والحضارات الآسيوية، والطاقة والاستدامة، أما البعد الثاني فهو الوحدات التي سوف تقوم بالعمل على هذه المواضيع وتشمل: تنقل الطلاب بين المؤسسات الأعضاء في التحالف، والتعاون البحثي، وكذلك العمل على زيادة إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية بين المؤسسات الأعضاء لتنمية المواهب الرائدة في المستقبل. ويكون التحالف كمنصة لنظام تعاوني مبتكر بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية، وسوف تقوم جامعة الإمارات بالإشراف على أنشطة التحالف للدورة القادمة والتي تبدأ من نوفمبر الجاري 2022 وتنتهي بالشهر الرابع من عام 2023.

تقارير

وتناولت الجلسة الأولى من الاجتماع استعراض تقارير برامج تحالف الجامعات الآسيوية للعام 2022-2023 مثل برنامج الدراسة في الخارج حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبرنامج تخطيط نقل البضائع والخدمات اللوجستية، وحول سياسة وإدارة موارد المياه، والمؤتمر الأكاديمي حول التعلم في عصر ما بعد جائحة كورونا Covid-19، والمؤتمر الآسيوي العاشر للبحوث، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج المؤتمر الأكاديمي حول تبادل الحضارات الآسيوية والتدفق السلس للتجارة، كما تناول المشاركون خلال الجلسة الأولى، مستقبل الطاقة، وآفاق التعليم العالي الآسيوي.

واستعرض المشاركون في الجلسة الثانية وضع تصور وإطار عمل لتحالف الجامعات الآسيوية للفترة القادمة للأعوام 2023-2026، وكذلك عمل المراجعات المقترحة لإطار العمل للتحالف عن الفترة من 2020-2023، كما تم تقديم عرض توضيحي شامل حول تطوير برامج علمية مشتركة / مزدوجة بين الجامعات الأعضاء.

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