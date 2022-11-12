جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان 21 و22 نوفمبر

المصدر: الشارقة - وام

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تنظم جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة «المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان»، وذلك يومي 21 و22 نوفمبر الحالي بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية وفرع الجامعة في مدينة كلباء.

ويقام المؤتمر الذي تنظمه كليتا الطب وطب الأسنان بالتعاون مع جامعة لوبيك ومستشفى رينبيك في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمختصين في مجالات الطب وطب الأسنان، ويستضيف المؤتمر هذا العام 33 متحدثاً من الخبراء المتميزين من مختلف المؤسسات الرائدة من ألمانيا ودولة الإمارات.

ويتضمن المؤتمر 33 محاضرة في مختلف التخصصات العلمية موزعة على ثلاثة محاور علمية وهي العلوم الطبية الأساسية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان.

ويتناول محور العلوم الطبية الأساسية موضوع «نحو أبحاث انتقالية للطب الدقيق» موزعة على 12 محاضرة، أما محور العلوم السريرية يتضمن 14 محاضرة متنوعة في أمراض السرطان، ومحور طب الأسنان يتضمن موضوع «الممارسات المعاصرة في التخصصات المتعددة في زراعة الأسنان» موزعة على 7 محاضرات وورش عمل.

وخلال اليوم الثاني من المؤتمر سيقدم طلبة الدراسات العليا من كليات الطب وطب الأسنان 22 بحثاً في فرع الجامعة في مدينة كلباء وسيتم اختيار أفضل ثلاثة بحوث في طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

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