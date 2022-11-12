ولي عهد رأس الخيمة للخريجين: أنتم رهان المستقبل وإضافة لمسيرة البناء

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الاحتفال بتخريج 333 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا برأس الخيمة، دفعة «رهان المستقبل» بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومريم الهفيت مديرة كليات التقنية برأس الخيمة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة الخريجين والخريجات، مؤكداً أنهم رهان المستقبل وإضافة نوعية لمسيرة العمل والبناء، خاصة ونحن ننطلق اليوم في مرحلة جديدة نحو المئوية في ظل قيادة آمنت بالإنسان ووضعته أولويتها لتترسخ مكانة ابن الإمارات مرحلة وراء مرحلة وجيلاً بعد جيل، وليبقى شباب وفتيات الوطن هم الطاقة المحركة ووقود التنمية الوطنية.

وعبر سموه عن عميق الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة وحرصها الدائم على نجاح وتفوق أبنائنا وبناتنا وحصولهم على أعلى درجات العلم والمعرفة.

وقال سموه: إن احتفال كليات التقنية العليا برأس الخيمة بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها ممن تم إعدادهم بكل كفاءة علمية وتطبيقية في مختلف المجالات والتخصصات الحيوية التي تحتاجها الدولة، إنما هو دليل جديد على تميز هذا الصرح العلمي الذي رفد على مدار مسيرته الطويلة مختلف إمارات الدولة بالكوادر التي تلبي احتياجات كل إمارة في تطوير وتنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، مؤكداً سموه أن الثقة كبيرة في خريجينا وبقدرتهم على صناعة مستقبلٍ وغدٍ أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه هنأ الدكتور فيصل العيان مدير كليات التقنية العليا في كلمة مجلس الأمناء، الخريجين والخريجات دفعة «رهان المستقبل»، متقدماً بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لدعمهم اللامحدود لمسيرة الكليات مما مكنها من رفد سوق العمل بنحو 70 ألف خريج وخريجة، مثلوا في كل مرحلة إضافة نوعية في مواقع عملهم فكانوا على الدوام فخر الكليات والوطن.

وأعلن الدكتور العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج 333 خريجاً وخريجة من كليات التقنية برأس الخيمة من بينهم 70خريجاً مقابل 263 خريجة، وهم جزء من دفعة رهان المستقبل للعام 2022 من خريجي كليات التقنية العليا البالغ عددهم 3344، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق.

وعبر الخريجون عن بالغ فرحتهم بهذه اللحظات التي انتظروها لسنوات، وذلك في كلمة ألقتها باسمهم الخريجة نوف جمعة الطويل، معبرين عن شكرهم للقيادة الحكيمة على دعمها لهم، ومثمنين جهود كل من ساندهم في مسيرتهم العلمية من أولياء أمور وأساتذة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل إخلاص وإبداع ليكونوا على قدر ثقة القيادة وفخر لأسرهم وللوطن.

من ثم اجتمعت أصوات الخريجين والخريجات لتهتف على قلب واحد «قسم الولاء» مؤكدين بكلمات حماسية ولاءهم للوطن والقيادة، والعمل المخلص لأجل بناء المستقبل.

بعدها انطلقت مراسم التخريج، حيث قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بمنح «وشاح الفخر» لأولياء أمور كل من الخريج سالم جاسم الزعابي الحاصل على أعلى معدل على مستوى كليات التقنية للطلاب برأس الخيمة، والخريجة وفاء سالم اليماحي لحصولها على أعلى معدل على مستوى كليات التقنية للطالبات برأس الخيمة، وذلك في مبادرة من كليات التقنية لتكريم أولياء الأمور لدعمهم لتفوق أبنائهم وتميزهم العلمي.

ثم قام سمو ولي عهد رأس الخيمة بتسليم الخريجين والخريجات شهادات التخرج، والتقاط الصورة التذكارية معهم.

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