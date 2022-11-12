1.5 مليون درهم أجهزة حديثة لاستوديوهات «الاتصال الجماهيري» بـ «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور سهيل دحدل رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الشارقة، لـ «البيان»، أن تبني أساليب تربوية جديدة، وإجراء إصلاحات تعليمية، يعد ضرورة ملحة لبرامج الاتصال الجماهيري والإعلام، التي تسعى إلى تخريج خبراء يمكنهم مواجهة تحديات هذه الصناعة المتغيرة باستمرار في هذا العصر الرقمي.

لافتاً إلى أن طلبة الكلية، والذين يبلغ عددهم 165 طالباً وطالبة، يستفيدون من الخبرات العملية التي تأتي من استخدام أحدث المعدات والأدوات، بما في ذلك استوديو رقمي، تبلغ قيمته 1.5 مليون درهم، وأجهزة كمبيوتر ماك محملة بأهم برامج الإعلام والتصميم.

والتي تم تزويد الكلية بها، ما يتيح لهم ممارسة مهاراتهم في صناعة الأفلام، وإنشاء محتوى غامر، والبث المباشرة، والصحافة والإعلان، إضافة إلى توفير شراكات ذكية مع مختلف المؤسسات، لتوفير فرص تدريبية للطلبة.

وقال الدكتور دحدل: إن قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة، حدد عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تعليم الاتصال الجماهيري، ودعم عملية الإصلاح التي بدأت قبل 3 سنوات، والتي تمثلت في طرح فرع الاتصالات التسويقية المتكاملة ضمن تخصص الاتصال الجماهيري.

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