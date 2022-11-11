جامعة أم القيوين توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «صحافة الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أم القيوين - البيان

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وقعت جامعة أم القيوين و«مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي والدراسات الاستشرافية»، صباح اليوم بمقر الجامعة، مذكرة تفاهم تتيح الفرصة لطلبة الجامعة، في جميع التخصصات بمرحلة البكالوريوس، للتزود بخبرات معرفية تساعد على دعم تفوقهم الأكاديمي وصقل مهاراتهم العملية.

وعبّر الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، عن سعادته للشراكة والتعاون الذي ستعززه مذكرة التفاهم بين جامعة أم القيوين و«مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تتيح لكلا الجانبين فائدة مشتركة، تتمثل ثمارها في المحاضرات والندوات والفرص التدريبية والوظيفية، الأمر الذي سيعزز مهارات طلبة جامعة أم القيوين في مختلف التخصصات ويصقل خبراتهم العملية ويدعم قدراتهم في الإبداع والابتكار.

ومن جهته قال الدكتور عبدالظاهر مدير مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF، إن مذكرة التفاهم تشمل الخدمات التدريبية للأساتذة والطلاب، بما في ذلك الدورات القصيرة والدبلومات المتخصصة في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إضافة للخدمات الاستشارية في ذات المجال.

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