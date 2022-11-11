«التقنية العليا» تخرّج 273 طالباً من دفعة «رهان المستقبل»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أمس، حفل تخريج طلاب كليات التقنية العليا في دبي والبالغ عددهم 273 خريجاً من دفعة «رهان المستقبل» للعام 2022.

وأقيم الحفل في مسرح الكليات بدبي بحضور الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أيوب كاظم مدير كليات التقنية بدبي، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

واستهل الحفل بكلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تقدم خلالها الدكتور فيصل العيان بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لدعمهم الدائم للكليات على مدار 34 عاماً، مما مكّنها من أداء دورها بنجاح ورفدها سوق العمل بنحو 70 ألف خريج وخريجة من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة.

وقال: «إن الكليات تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة تسعى خلالها لتأكيد حضورها وتميزها ومرونتها في التعامل بنجاح مع متطلبات ومتغيرات كل مرحلة، في ظل وعي بالرؤى الوطنية والطموحات، وإدراك لحجم المسؤوليات ومستوى التحديات».

وهنأ الدكتور العيان الخريجين وأولياء أمورهم، مثمناً دور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الوصول بالطلبة إلى النجاح والتميز، ومعلناً باسم مجلس الأمناء عن تخريج (273) خريجاً من كليات التقنية العليا في دبي، والذين يمثلون جزءاً من دفعة «رهان المستقبل» من خريجي وخريجات العام 2022 والبالغ عددهم جميعاً 3344 خريجاً وخريجة، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة.

منصة

وعبر الخريج عبد العزيز عبدالله المرزوقي باسم زملائه عن سعادتهم بوصولهم إلى منصة التخريج بعد سنوات من الجهد والعمل حرصاً على التفوق العلمي، مستعرضاً جانباً من رحلتهم العلمية في الكليات، حاملاً مشاعر التقدير والامتنان لكل من ساندهم من أولياء أمورهم وأساتذتهم، مؤكداً أنهم اليوم متحمسون للانطلاق نحو سوق العمل لخدمة بلادهم التي آمنت بهم وبقدراتهم واعتبرتهم رهانها نحو مستقبل أفضل.

كما أدى الخريجون قسم الولاء الذي تعهدوا فيه بالولاء والإخلاص للقيادة والوطن، والعمل الجاد لرفعة بلادهم وتقدمها.

وقام معالي الدكتور عبد الرحمن العور يرافقه الدكتور فيصل العيان، بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج والتقاط الصورة التذكارية معهم.

من جانبه، هنأ الدكتور أيوب كاظم مدير كليات التقنية بدبي أبنائه الخريجين، مؤكداً أنها من أجمل الأيام التي تمر على الكليات وهي تحتفل بفوج جديد من خريجيها الذين تم إعدادهم وتمكينهم على مستوى مختلف التخصصات الحيوية من الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والإعلام التطبيقي والتربية، لينطلقوا بكل جاهزية لسوق العمل، خاصة بعد أن تم تسليحهم بالمهارات الاحترافية التي باتت جزءاً من برامج الكليات، مما يدعم بقاء الخريج على اطلاع بالمستجدات في المهارات التي تتعلق بتخصصه.

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