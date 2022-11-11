7 متطلبات لتعيين المعلمين في المدارس الخاصة بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية سبعة متطلبات يتوجب على المعلمين استيفاؤها للعمل في المدارس الخاصة بدبي، التزاماً منها بتعزيز جودة التعليم في مدارسها.

ولضمان امتلاك الكوادر التربوية الكفاءة المهنية، ويمكن للمعلمين تحقيق ذلك من خلال استيفاء متطلبات أساسية تتعلق بمؤهلاتهم العلمية للحصول على الموافقة المبدئية (إخطار التعيين)، ثم استيفاء المتطلبات الخاصة بالتسجيل في نظام تصاريح الكوادر التربوية.

وتتمثل المتطلبات في حصول المعلم على مؤهل تخصصي، ومؤهلات إضافية خاصة لتدريس بعض المواد والمناهج، وإجادة لغة التدريس، والوضع القانوني للمعلم، وحصوله على مؤهل تربوي لمعلمي المواد الدراسية التخصصية، واللياقة الصحية لمزاولة مهنة التدريس، وحسن السيرة والسلوك.

وتفصيلاً، يتطلب من معلم صف أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التربية، أو شهادة/‏دبلوم دراسات عليا في التربية، أو ماجستير في التربية، على أن يكون المؤهل معتمداً ومعترفاً به، أما في حال كان معلم مادة دراسية، يجب أن يكون المعلم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل معتمدة ومعترف بها في تخصص متصل بالمادة التي يدرسها في المدرسة.

أما متطلبات المؤهل التربوي لمعلمي المواد الدراسية التخصصية فيجب أن يكون المعلم حاصلاً على مؤهل تربوي بمستوى الدبلوم العالي أو ما يعادله (على الأقل)، على أن يكون معتمداً ومعترفاً به، ويغطي جوانب عدة منها طرائق وأساليب التدريس، والتصميم والتطوير للمناهج.

وأكدت الهيئة أهمية حصول المعلم الذي يُدرِّس مادة اللغة الإنجليزية على مؤهل إضافي خاص بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

وشددت الهيئة على تقديم المستندات التي تؤكد الوضع القانوني للمعلم في المدارس الخاصة بدبي من حيث إصدار الإقامة وعقد العمل أو اتفاقية التوظيف.

ويجب على المعلم الذي يدرس في المناهج المهنية أو يقوم بأعمال التدقيق الداخلي لهذه المناهج تقديم مؤهل معترف به للعمل كمقيّم/‏ كمدقق للمواد الدراسية المهنية.

ولفتت إلى أنه يتوجب على المعلم الحصول على موافقة مبدئية (إخطار تعيين) من هيئة المعرفة لمزاولة العمل كمعلم في مدارس دبي الخاصة.

وحددت الهيئة الجهات التي تقبل منها المؤهلات التربوية الممنوحة للمعلمين أو المقدمة، وهي: فروع الجامعات الأجنبية العاملة في المناطق الحرة بدبي والخاضعة لإشراف الهيئة، والجامعات المحلية الحكومية والخاصة والمعتمدة من قِبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية والمعتمدة من قِبل الجهات المختصة في البلد الأم، بالإضافة إلى مراكز التدريب المصرح لها من هيئة المعرفة بتقديم مؤهلات تربوية في دبي.

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