جامعة الإمارات تعزز مهارات الاستعداد المهني لطلبتها

المصدر: العين - البيان

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نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين في قطاع شؤون الطلبة في جامعة الإمارات، فعالية اليوم المفتوح لبرنامج «جاهز»، وحلقة نقاشية حول أهمية تطوير المهارات الوظيفية، ومهارات الاستعداد المهني، لطلبة الجامعة، لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل.

حضر الفعاليات - التي أقيمت في مسرح مبنى كلية تقنية المعلومات - طالبات بالحرم الجامعي- علي الشحي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وعبير الشعيبي اختصاصي رئيس تطوير وظيفي في مركز الخريجين بالجامعة، ورائدة الأعمال هبة عفانة مؤسسة قمر للتصميم الإبداعي، والمهندس إبراهيم البلوشي خريج من جامعة الإمارات، والطالبة هاجر الحبسي خريجة برنامج «جاهز»، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة.

خبرات

وقالت عبير الشعيبي: إن برنامج جاهز، يهدف إلى صقل المهارات الشخصية والوظيفية للطلبة، وإعدادهم منذ دخولهم الجامعة، والعمل على صقل خبراتهم، وتعزيز مهاراتهم، بما يتلاءم مع مختلف المجالات، وتوجيههم نحو اختيار التخصص الجامعي المواكب لسوق العمل المستقبلي، وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين من عدة مؤسسات رائدة في الدولة.

وأشارت إلى أن البرنامج حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والتطبيق العملي، ويسهم في سرعة تأقلم الخريجين مع وظائفهم المستقبلية.

من جهته، استعرض علي الشحي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، تجربته الشخصية في التطوير المهني والوظيفي، وأكد أهمية المهارات الشخصية من التواصل الفعال وإدارة الوقت، ووجّه الدعوة لطلبة الجامعة لزيارة مركز الفضاء للاطلاع على ما يوفره من مهارات وخبرات جديدة تضاف إلى رصيدهم، فيما استعرض بقية المشاركين في الحلقة النقاشية، تجاربهم الشخصية وكيفية تطوير المهارات الفردية، لتحقيق الأهداف في العمل والتطلع للمستقبل.

وتخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي شارك بها طلبة الجامعة، من ألعاب تعليمية، تعزز من المهارات الفردية والمهنية، إضافة إلى زيارة مجموعة من المنصات المشاركة، ومنها ركن التصوير، وركن الأسئلة التي تتيح للطلبة التواصل الفعال، والتعرف إلى تطوير مهارات احترافية، والاستعداد لرحلة العمل المستقبلية بعد التخرج.

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