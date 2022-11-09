زكي نسيبة: جامعة الإمارات تضم نخبة متميزة من الطلبة المتفوقين

المصدر: العين - البيان

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استقبل معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الطلاب والطالبات الحائزين على المراكز الأولى في مسابقات جسر الطلاب، وترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية، والقصة القصيرة، وتحدي أدنوك - بلومبيرغ للتداول 2022، للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2021 - 2022.

وقال معالي زكي نسيبة: «نفتخر جميعاً بأن تضم جامعة الإمارات - جامعة المستقبل - نخبة متميزة من الطلبة المتفوقين الحريصين على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمواهبهم وتطلعاتهم في تحقيق طموحات الجامعة في خلق جيلٍ مزود بالعلم والمعرفة، وقادر على دعم التوجهات الوطنية في الريادة العالمية».

وأضاف: «يسعدنا أن تشكل جامعة الإمارات حاضنة لأجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليشكلوا ركيزة رئيسة في بناء الاقتصاد المعرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال لدعم توجهات القيادة الرشيدة في الوصول إلى مستقبل مستدام قائم على التميز والريادة والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وأشاد معاليه بالإنجاز المتميز الذي حققه الطلاب والطالبات على الصعيدين المحلي والعالمي، والذي يعكس بدوره الدعم الكبير التي توفره الجامعة لطلبتها من خلال المناهج الدراسية والبحث العلمي، تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، حيث يسهم كل ذلك في تعزيز الدور المهم الذي تطلع به جامعة المستقبل في مسيرتها نحو الريادة والتميز العلمي في المجالات كافة.

وأثنى على جهود الطالبات وحرصهن على التفوق، مما يعكس المستوى التعليمي الرائد لطلبة الجامعة، والجهود المتواصلة للجامعة لدعم وتحفيز طلبتها وطالباتها على التطور والتعلم المستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في كل مساعيهم العلمية والعملية.

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