جامعة زايد تتعاون مع مؤسسات حكومية لتدريب الطلبة

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جامعة زايد أعضاء من مؤسسات حكومة دبي، في «مركز تكنولوجيا الجيل القادم» في حرمها في إمارة دبي مؤخراً، بهدف بحث سبل التعاون في مجال التقنيات المبتكرة وتكثيف الجهود البحثية المتميزة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار وفتح أبواب الفرص للطلبة لاكتساب المهارات والمعرفة وتشكيل المفاهيم الابتكارية والمرتبطة بالأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

ورحبت الدكتورة فاطمة طاهر، مديرة مركز تكنولوجيا الجيل القادم والأستاذة المشاركة في كلية الابتكار التقني في جامعة زايد، بالوفد الحكومي في المركز، والذي ضم الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، والوفد المرافق لها، والدكتور أحمد المرزوقي، رئيس فريق أبحاث الطب الشرعي الرقمي بشرطة دبي.

كما حضر الاجتماع من جامعة زايد الدكتور هاني القاضي، عميد كلية الابتكار التقني، والدكتور عمر الفندي، العميد المشارك لكلية الابتكار التقني، والدكتور منير مجدلاوية، مسؤول برامج نظم المعلومات والإدارة في مركز تكنولوجيا الجيل القادم، والدكتور زكريا معمر، رئيس قسم الحوسبة والتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد حسين، مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الابتكار التقني، وعدد من الطلبة لعرض مشاريعهم الابتكارية.

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