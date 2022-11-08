حاكم الشارقة يفتتح مدرسة فكتوريا الدولية بخورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، مدرسة فكتوريا الدولية بخورفكان وذلك في منطقة الحراي.

وتفضل سموه فور وصوله إلى موقع المدرسة، بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح المدرسة رسمياً، والتي جاء إنشاؤها ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤية سموه الثاقبة، لاستكمال وتهيئة بيئة التعليم النوعية وتوفيرها للمناطق كافة في إمارة الشارقة، ما يسهم في تطور مسيرة العلم والمعرفة.

وتجوّل سموه، في مبنى المدرسة مطلعاً على ما يضمه المبنى من أقسام تضم الروضة والصف الأول، والصفوف الأولى للتعليم الأساسي إلى جانب الساحات التعليمية المختلفة والمسرح وغيرها من المرافق الخاصة بعملية التعلم والتعليم والمباني الإدارية الملحقة. وتعرف سموه في الجولة على ما يتوافر في الأقسام من فصول دراسية ومرافق متنوعة تشمل مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية، والرياضية والترفيهية وغيرها، إلى جانب التصميم المتميز للمبنى الذي يوفر جواً مناسباً للمعلمين والطلبة لأداء أعمالهم ضمن بيئة تعليمية مدروسة، تتكامل فيها العناصر المعمارية والفنية بمساحاتها المختلفة والمناسبة لأهداف المدرسة، ما يجعل المدرسة جاهزة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية. وتوقف سموه في بداية جولته في مبنى الروضة حيث اطلع على ما يضمه المبنى من تجهيزات ومرافق متنوعة تعمل على تسهيل وتطوير التعليم والتعلم للأطفال المنتسبين للمدرسة.

قاعات متخصصة

واستمع سموه إلى شرح مفصل عما يضمه قسم الروضة من فصول دراسية، وقاعات متخصصة للتعلم، وساحات لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية المتنوعة، كما تابع سموه في جولته، جزءاً من دراسة الأطفال وتفاعلهم داخل الصفوف.

وتابع سموه الجولة بالمدرسة، حيث اطلع على المسرح الخاص بالمدرسة، وما يتوافر فيه من تجهيزات حديثة، تسهم في تقديم إضافة نوعية للمدرسة لمزاولة مختلف الأنشطة، إلى جانب تنظيم المناسبات العامة به، ما يوفر جواً متميزاً للطلبة لمشاركة الأنشطة العامة والتفاعلية. كما توقف صاحب السمو حاكم الشارقة في جولته في قسم التعليم الأساسي للمدرسة، حيث تفقد سموه الفصول الدراسية، وتابع جزءاً من عمليات التدريس بالفصول المختلفة. وتبادل سموه في جولته الأحاديث مع جزء من معلمي المدرسة أثناء تدريسهم الطلبة بالفصول، إذ تابع سموه جزءاً من أنشطة الطلبة أثناء يومهم الدراسي، واطلع على طرائق التدريس ومناهج التعلم للمواد التي يتلقاها الأطفال والدارسون بالمدرسة، والتي تمثل جزءاً من التميز العلمي لها.وفي ختام الجولة، اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على المخططات الهندسية للمراحل المختلفة لتوسعة مشروع مدرسة فكتوريا الدولية بخورفكان، والتي سيتم فيها اكتمال المشروع لكامل مراحل التعليم.

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