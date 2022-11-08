حاكم الشارقة يوجّه بتشكيل لجان جامعة خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع، الذي عقد في مقر الجامعة، بالحضور، متناولاً رؤيته في تطور جامعة خورفكان على كل الصعد حتى تكون مؤسسة أكاديمية وعلمية رائدة في الآداب والفنون والعلوم البحرية، مؤكداً سموه ضرورة توفير البيئة الأكاديمية والتدريبية المناسبة للطلبة.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع بتشكيل اللجان المختلفة في الجامعة وهي: اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الموارد المالية، على أن تضم كل لجنة من اللجان السابقة عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء.

وتناول سموه دور المجلس في الاهتمام بكل شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية، والعمل على تكثيف الجهود لتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية.

واطلع صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان، خلال الاجتماع، على عدد من الأعمال التي تم تنفيذها في مختلف مرافق الجامعة، وعلى سير العمل في الكليات، معتمداً سموه القرارات، التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كل احتياجاتها.

واستمع سموه إلى عدد من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية، الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة، للارتقاء بكل أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس الجامعة على اهتمام سموه ومتابعته لكل ما يتعلق بالجامعة.

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