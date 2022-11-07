انطلاق حملة التصويت لاختيار «المدرسة المتميزة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «تحدي القراءة العربي» فتح باب التصويت الإلكتروني للجمهور من المنطقة العربية والعالم على اختيار «المدرسة المتميزة» في دورته السادسة من بين ثلاث مدارس وصلت إلى التصفيات النهائية من بين 92 ألف مدرسة من مختلف أرجاء الوطن العربي. وستحظى المدرسة الفائزة باللقب بجائزة بقيمة مليون درهم إماراتي (272،294 دولاراً أمريكياً)، تمكّنها من الاستثمار أكثر في جهود ترسيخ ثقافة القراءة والتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلبة.

ومن بين 92,583 مدرسة شاركت في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، تأهل إلى المنافسات النهائية على لقب «المدرسة المتميزة» ثلاث مدارس هي؛ متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية من المملكة العربية السعودية، ومدرسة العهد الزاهر الثانوية من مملكة البحرين، ومدرسة المختار جازوليت من المملكة المغربية.

وذكرت مديرة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية في الدمّام بالمملكة العربية السعودية خلود بنت محمد الشبيلي: «حرصنا على إشراك الجميع في تحدي القراءة العربي، ليس الطلاب وحسب، بل أولياء الأمور أيضاً، وبمتابعة دقيقة للمشروع من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية».

من جهتها، قالت نور السبيعي من مدرسة العهد الزاهر الثانوية من المحافظة الشمالية بالبحرين: مشاركتنا في تحدي القراءة العربي هذا العام كانت ملهمة، وحفزت الطلاب على مشاركة تجاربهم القرائية.

بدوره، قال مصطفى بنزهة المتحدث الرسمي للمشروع من مدرسة المختار جازوليت في الرباط بالمغرب: كل طلابنا وكافة أقسام مدرستنا شاركوا في تحدي القراءة العربي لهذا العام، ونظمنا معه مبادرات موازية تحبب الطلبة بالقراءة.

مشاركة

وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن المشاركة الواسعة والمتواصلة والمتنامية للمدارس في دورات التحدي كانت أساسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في دعم الطلاب والتحفيز على القراءة وتعزيز اللغة العربية وابتكار وسائل وأساليب لتحبيب الطلاب بها، وتشجيعهم على استخدامها.

وقالت النعيمي: يعكس إشراك الجمهور في التصويت للمدرسة المتميزة التزامنا التام بتعزيز التفاعل البناء والتمكين المستمر لتحقيق أهداف التحدي، وتكريم المتميزين والتشجيع على المشاركة.

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