اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من 5 حتى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تعقد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، ابتداءً من اليوم وحتى 14 من شهر نوفمبر الجاري، وتهدف لتدريب الطلبة والكادر الإداري قبل إجراء اختبارات الفصل الأول، وذلك للتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني في أربعة مواد.

وعممت المؤسسة في التعميم الصادر عنها ووزعته على المدارس أن الاختبارات التجريبية تتم على منصة Swift Assess، وتتوفر تذاكر دخول الاختبارات على المنصة نفسها، مشيرة إلى أن الاختبار التجريبي لا ارتباط له بدرجة الطالب.

وأفادت أن أداء الاختبارات التجريبية كافة غير إلزامية، إلا أنه على الطالب أداء اختبارين منها على الأقل، في مواد اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسارات كافة (عام، ومتقدم، ونخبة، وتطبيقي)، والعلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن للمسار العام فقط، والرياضيات للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، مشيرة إلى أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية للطلبة المتغيبين عن أداء الاختبار.

وأوصت المؤسسة بضرورة أداء اختبار اللغة الإنجليزية، مشددة على التأكد من ظهور مستوى اللغة الإنجليزية الصحيح للطلبة، وأوضح التعميم أن مدة الفترة الزمنية لأداء الاختبار هي نصف ساعة (30 دقيقة فقط)، ويمكن لإدارة المدرسة تحديد فترة الاختبار في اليوم بما يضمن استمرارية اليوم الدراسي.

تغذية راجعة

ودعت المؤسسة إدارات المدارس الحكومية إلى ملء استمارة التغذية الراجعة عن الاختبارات في موعد أقصاه 15 من نوفمبر الجاري، إذ تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري في 5 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته، لطلبة التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقاً لدليل سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وحدد الدليل بدء الاختبارات التعويضية في 12 من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، وتستهدف الطلبة المتغيبين بعذر عن الامتحانات الأساسية، وتطبق امتحانات طلبة التعليم الخاص في مدارس التعليم العام الحكومي، ما عدا مواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية)، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع المدرسية، وبين الدليل أن الامتحان التعويضي يقدم للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

تقييم تكويني

وأكد الدليل أهمية ضرورة استمرار عملية التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي وفقاً لدليل المعلم، وكذلك تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من 5 إلى 12 لمواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية) خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 29 من الشهر نفسه، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

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