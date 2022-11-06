1100 طالب وطالبة يدرسون في كلية الأفق الجامعية بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض تصوير – غلام كاركر

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أكد كمال بوري، مؤسّس كلية الأفق الجامعية بالشارقة وعضو مجلس الإدارة، أن عدد الطلبة الدارسين في الكلية خلال العام الجاري 1100 طالب وطالبة، يشكّل المواطنون منهم أكثر من 80%، لافتاً إلى أن الكلية خرجت 395 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي 2021- 2022 من درجتي البكالوريوس والماجستير ممن ينتمون لأكثر من 25 جنسية مختلفة، حيث جاء التخريج متزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لتأسيسها، كما أنها منذ إنشائها خرجت 16 ألف خرّيج من مختلف الجنسيات، ما يبعث الفخر.

وقال بوري: إن الكلية تعمل على تخريج طلبة متميزين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فتؤهلهم إلى الولوج لسوق العمل بكل يسر، وذلك من خلال المهارات التي تزود الكلية الطلبة بها، داعياً الطلبة إلى ضرورة أن يكونوا أبناءً صالحين في المجتمع، وأن يواكبوا جميع التطورات في ميادين العلم والمعرفة، وأن يكونوا على أُهبة الاستعداد لمواجهة جميع تغيرات السوق العالمية.

تصنيف

من جهته، أكد الدكتور محمد النعيرات رئيس كلية الأفق الجامعية أن الكلية التي تم إنشاؤها في العام 1990 بالشارقة اعترفت بها اليونسكو مركزاً للتعليم والثقافة والتراث، كما كرمت نتيجة لتقديمها أفضل برنامج لِإدارة الأعمال، وذلك بنيلها جائزة Forbes للتعليم العالي كأفضل كلية إدارة أعمال، وذلك في العام 2019، كما تم تصنيفها من بين الجامعات الـ10 الأفضل على مستوى الدولة من قِبَل UNIRANK العالمية، لافتاً إلى أنها حصلت كذلك على 5 نجوم وفقاً لتصنيف الجامعات العالمي (QS) في مجال التدريس والتوظيف بينما حصلت على 4 نجوم في مجال التطوير الأكاديمي، كما تعمل على توفير التعليم المتميز، بالنهوض في مجال التعليم على الصعيدين المحليّ والإقليميّ لتصبح واحدة من أهم الكليات الجامعيّة التي توفر تعليماً متميزاً في إدارة الأعمال بتكلفة معقولة.

برامج

من جهته، أكد فراس الطباع مدير عام العلاقات الحكومية والعامة أن الجامعة تتميز بكادرها الأكاديمي البالغ عدده 40 أستاذاً مختّصاً من مختلف الجنسيات والمدارس الثقافية والأكاديمية المتنوعة، كما تسعى من خلال برامجها في كلٍّ من كلية إدارة الأعمال وكلية علوم تقنية المعلومات، إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة كي يكونوا على مستوى عالٍ من الكفاءة عالميّاً، وذلك باتّباعها مناهج رائدة ومبتكّرة في جميع مجالات التعليم، والبحث العلمي، والاستشارات الأكاديمية، والخدمات المجتمعية، مبيناً أن الكلية طرحت مجالات تعليم إدارة الأعمال المتنوعة والمتخصصة بمجالاتها، حيث وفرت دراسة درجة البكالوريوس للتخصصات التالية، الأعمال الدوليّة، الموارد البشرية وعلم النفس، الابتكار وريادة الأعمال، إدارة التسويق والتجزئة، وإدارة السياحة والضيافة، المحاسبة والإدارة المالية، والإدارة العامة.

تخصصات

وبين أنه تم استحداث تخصصات مميزة في كلية إدارة الأعمال للحصول على درجة الماجستير فيها، مثل الحوكمة الإلكترونية، الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتنمية المستدامة، والإدارة المالية، وإدارة المشاريع، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، وإدارة الأعمال الدولية والتسويق، إلى جانب تنظيم مؤتمرات علميّة في شتى مجالات إدارة الأعمال، مع احتوائها على مركز لدراسة الحالات الدراسيّة، وإتاحة الفرصة للحصول على شهادات الدبلوم المهني من قِبل منظمة النقل الجوي أياتا – كندا (IATA) إلى جانب طرح برامج للحصول على شهادات من خلال هيئات معتمدة عالميّاً مثل اتحاد السياحة والضيافة البريطانية (CTH)، شهادة جمعيّة المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية (EC Council)، أمد إيست (AMIDEAST)، وآي دي بي آيلتس IDP IELT.

حوسبة

وأضاف فراس إنه في ما يخص كلية علوم تكنولوجيا المعلومات، فهي تقدم برامج متميزة لدراسة بكالوريوس علوم تكنولوجيا المعلومات - تخصص الحوسبة المؤسسية ـ وذلك في ظل وجود بيئة تعليمية داعمة تعتمد على نظام المحاكاة والتطبيقات المحلية للعلوم النظرية، وتوفر مراكز مطورة للبيئة التعليمية، كما أن تلك البرامج تتضمن البرامج المتخصصة في مجال الحوسبة المؤسسية ما يُسمى بـ – IOT – أو التحكم بالأشياء عن بُعد، وتطوير التطبيقات الذكيّة، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية لإدارة المؤسسات، وتحليل البنيات في المؤسسات الكبرى، والأمن الإلكتروني، كما يقدم برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات - حوسبة المؤسسات (BSIT-EC) دورات في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة.

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