الطلبة يصدحون بـ«عيشي بلادي» خلال يومهم الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تزينت المؤسسات التعليمية بألوان العلم وارتفعت أصوات الطلبة بـ«عيشي بلادي» على مدار ساعات اليوم الدراسي، وتنوعت الفعاليات بين الرسم والشعر وتقديم الهدايا والمشغولات اليدوية والبرامج الترفيهية.

وقال ماهر حطاب، مدير المدرسة الأهلية فرع عجمان، إن مدرسته نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز الاحتفال بيوم العلم تجسيداً لمعانٍ ومفردات يتسع مداها ليطال كل ما يجيش في صدور أبناء الوطن والمقيمين في الدولة من محبة وتفانٍ وولاء وإخلاص لهذا الوطن وقيادته وتبادل معاني التلاحم والتعاضد والمحبة.

وذكر أن المدارس تتزين بألوان العلم مع قدوم يوم العلم من كل عام، الذي يعكس معاني الصفاء والنقاء والخضرة والنماء والازدهار والتطور، ويتغنى الكبار والصغار في مدارس الدولة بأمجاد الوطن، ويرددون الأناشيد الوطنية التي تعزز روح الولاء وتعمق الانتماء لتراب هذا الوطن الغالي، إذ إنها تعتبر مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا تعكس فرحة أبنائنا من طلبة مدارس الدولة.

دور

بدورها، ذكرت جان ستيل، مديرة مدرسة جيمس رويال دبي: «دعونا طلابنا للحضور إلى الحرم المدرسي وهم يرتدون ألوان العلم (الأخضر للازدهار والأمل، والأحمر للشجاعة، والأبيض للسلام، والأسود للتضامن)، وشاركوا في حفل رفع العلم مع زوارنا الكرام بمناسبة هذا الحدث الرائع. بصفتنا مجتمعاً مدرسياً دولياً، يتشارك أطفالنا المواطنون والمقيمون طموحات دولة الإمارات الحبيبة وآمالها، ونتماشى دائماً في التطور مع رؤية قادة دولة الإمارات، ألا وهي الوصول للمراكز الأولى في القطاعات كافة، منها قطاع التعليم الحيوي بهدف تقديم تعليم عالي الجودة لجميع طلابنا، ونحن على ثقة في قدراتنا التعليمية التي نقدمها للأجيال الصاعدة، ولدينا تطلعات أكبر لمستقبل قطاع التعليم جنباً إلى جنب مع رؤى القيادة».

اتحاد

من جانبه، قال كريم مورسيا مدير مدرسة خاصة بدبي: احتفلنا اليوم برفع علم الدولة شامخاً في الحرم المدرسي بحضور جميع الطلاب والطاقم التعليمي والإداري، مؤكداً أن علم الإمارات هو رمز اتحاد وإرادة شعب طموح في السير قدماً نحو المراكز الأولى في المجالات كافة، والاحتفال به يحفز كل شخص يعيش على أرض الدولة على التحلي بروح البذل والعطاء في كافة الميادين، ونغتنم هذه الفرصة مع مواطنيها لنجدد عهد انتماء وولاء للدولة وقيادتها الرشيدة والعمل معاً تحت رايتها للحفاظ على مكتسبات مسيرة التقدم والتنمية والمضي قدماً نحو المزيد من الرفعة والازدهار.

من جهتها، قالت رانيا دبوسي، مديرة المرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس الخليج الدولية: إن الاحتفال بيوم العلم هو تجديد للولاء للقيادة والانتماء للوطن، فرفع العلم في كافة أرجاء دولة الإمارات هو عنوان معرفة لتاريخ دولة الإمارات ومستقبلها، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً قوياً.

ولاء

وأكدت أن مشاركة الأطفال من أساسيات هذا الاحتفال، ودورنا، نحن المعلمين، هو أن نرسخ لديهم معاني الولاء والانتماء المتصلة بالحاضر والمستقبل، فمنهم من عبّر عن هذا الحب عن طريق الرسم بألوان علم الإمارات الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، ومنهم من غنى نشيد البلاد، وينتظر الأطفال والكبار يوم العلم ليجددوا روح التماسك والانتماء للدولة وأرضها، فالعلم ليس مجرد ألوان، بل هو رمز يعيش في داخلنا إلى الأبد متحدين به، ومن ذلك المنطلق نبذل كل ما لدينا من طاقة لتبقى دولة الإمارات، ويبقى علمها محفوراً على صدر كل من يعيش على أرضها الحبيبة.

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