مفوضية الاعتماد الأكاديمي تنظم ورشة عمل "التطوير المهني لضمان جودة التعليم العالي"

المصدر: البيان

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نظمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل بعنوان "التطوير المهني لقادة ضمان الجودة في التعليم العالي" والتي تستضيفها جامعة دبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج الدولة.

تهدف الورشة لتعزيز الأهداف الاستراتيجية للمفوضية، ودعمها الحثيث والمستمر لمؤسسات التعليم العالي، لاسيما في مجال ضمان الجودة استناداً إلى معايير 2019 للترخيص المؤسسي، واعتماد البرامج الأكاديمية بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تضمنت جلسات نقاشية وعملية في نطاق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وعمليات مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والدراسة الذاتية التي تقدمها المؤسسات لطلب الترخيص أو الاعتماد، ومخرجات التعلم والتقييم المبني على المخاطر، وعمليات ضمان الجودة الداخلية والبحوث المؤسسية، والنزاهة الأكاديمية، ومؤشرات الأداء.

افتتح الورشة الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بحضور ممثلي مفوضية الاعتماد الأكاديمي و80 مشاركاً من قطاع ضمان الجودة في هذه المؤسسات، بجانب موظفي مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وقال الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس إن التعليم وبناء الإنسان في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة للدولة، بهدف خلق مجتمع لديه القدرات والمهارات المناسبة، لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية في شتى المجالات، وتحقيق المنجزات الوطنية، بما يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية للخمسين عاماً القادمة.

وأكد حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم لتحقيق منتج تعليمي عالي الجودة، يحاكي متطلبات المستقبل، ويواكب عصر المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التعليم في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية لتقديم تعليم رفيع المستوى للطلبة.

وأضاف بقوله:" من أهداف الورشة تحسين مستوى الجامعات وضمان جودة ملفاتها حتى تكون جيدة للحصول على الاعتماد بالسرعة المطلوبة في المفوضية، لتوفير الوقت والجهد، وهي موجهة أيضاً إلى مديري وعمداء الاعتماد الأكاديمي في الجامعات الذين يضطلون بجهود كبيرة لضمان الجودة وتجهيز الملفات للمفوضية، ومؤشرات المقارنات بين الجامعات المحلية ونظيراتها العالمية".

بدوره رحب الدكتور عيسى البستكي بالحضور من الأكاديميين والخبراء، وعقد ورشة العمل في رحاب جامعة دبي التي تحرص على جودة التعليم في برامجها وتخصصاتها العلمية كافة، مؤكداً

أهمية القضايا والمحاور التي تطرحها، لضمان كفاءة الخريجين وتمكينهم من استيعاب التقنيات الحديثة والمهارات والمعارف في عالم متغير خاصة بعد انتهاء الجائحة وتداعياتها، والتي عززت أهمية تطبيق الأنماط الجديدة من التعليم العالي مثل التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والتعليم المستمر.

وأشار إلى أن رؤية دولة الإمارات المستقبلية بفضل قيادتها الحكيمة جعلتها تحرص على إنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي في البرامج العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، وهو مايؤكد حرصها على ترسيخ الجودة النوعية للبرامج العلمية، وكذلك استخدام طرق وأساليب تدريس حديثة ومتطورة تؤهل الخريجين لوظائف المستقبل، للتعامل مع التطورات كافة التي يشهدها سوق العمل في الدولة والمنطقة.

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