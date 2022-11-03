483 طالباً مواطناً بكلية الطب بجامعة الشارقة بينهم 45 في الدراسات العليا

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ«البيان»، أن كلية الطب بجامعة الشارقة، تطرح العديد من البرامج الأكاديمية التي تشتمل على بكالوريوس في الطب والجراحة، إضافة إلى 5 برامج للدراسات العليا، منها دبلوم الدراسات العليا في تطبيقات تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، ماجستير العلوم في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية، ماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي، ماجستير العلوم في إدارة مرض السكري، دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية.

كما تعمل الكلية على زيادة عدد برامج الدراسات العليا، حيث تستكمل الكلية متطلبات اعتماد برنامج دكتوراه الفلسفة في القيادة في التعليم الطبي، وماجستير المعلومات الحيوية، لافتاً إلى أن هناك 1582 طالباً وطالبة يدرسون بالكلية في بكالوريوس الطب والجراحة، منهم 438 من الطلبة المواطنين، كما ينتسب 137 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا بالكلية، منهم 45 طالباً وطالبة من المواطنين.

وأضاف: إن كلية الطب بالجامعة تعتبر واحدة من المؤسسات الطبية الكبرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، رغم نشأتها الحديثة منذ عام 2004، لافتاً إلى أنه تم تخريج 526 طالباً وطالبة من برنامج البكالوريوس في الطب، منهم 114 مواطناً، وذلك خلال الأعوام الـ 5 الماضية.

خريجون

وأوضح مدير جامعة الشارقة، أن عدد الطلبة المنتسبين إلى كلية الطب في برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة في السنة الأكاديمية الحالية، يبلغ عددهم 1582 طالباً وطالبة، منهم 438 طالباً وطالبة من المواطنين، حيث يدرس في السنة التأسيسية بكلية الطب 679 طالباً وطالبة، وفي السنة الأولى 243 طالباً وطالبة، وفي السنة الثانية 184 من الطلبة، وفي السنة الثالثة 187، وفي السنة الرابعة 140 طالباً وطالبة، وفي الخامسة 149 طالباً وطالبة.

وأضاف أنه حالياً ينتسب 137 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا، منهم 45 طالباً وطالبة من المواطنين، موزعين في دبلوم الدراسات العليا في تطبيقات تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، وماجستير العلوم في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية، وماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي، ويدرس به 20 طالباً وطالبة، وماجستير في العلوم في إدارة مرض السكري، ويدرس به 28 من الطلبة، ودكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية، ويدرس به 52 طالباً وطالبة.

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