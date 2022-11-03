فحوصات مجانية لعيون طلبة المدارس في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أضافت هيئة الصحة بدبي خطوة مهمة في طريق شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وبدأت الهيئة عمليات ربط واسعة بين إمكانياتها وإمكانيات هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع، ويحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية لأفراده.

وفي ضوء ذلك أعلنت الهيئة عن بدء حملة توعوية ووقائية مشتركة مع «مجموعة أستر دي إم هيلث كير»، لإجراء فحص مجاني للعيون في جميع مدارس دبي، بهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون، والتعامل معها سريعاً تحقيقاً لسياسة الوقاية من الأمراض التي تنتهجها «صحة دبي»، وتوليها أولوية متقدمة واهتماماً بالغاً.

وتتوقع الهيئة ومجموعة أستر، أن تصل الحملة إلى نتائج واضحة وتقف عند الظروف الصحية الواقعية للمستهدفين من الحملة، ومن ثم التواصل مع أولياء أمور الطلبة، الذين يعانون من أية مشكلات في الرؤية لإفادتهم بتفاصيل الفحوصات. ومن المتوقع أن يصل المختصون إلى صورة عامة عن الأنماط والأسباب التي تؤدي إلى مشكلات العيون، ولا سيما مشكلة قصر وبعد النظر بين الأطفال، والتي تعد من المشكلات الصحية الشائعة في العالم.

وقال الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة والحماية بهيئة الصحة بدبي: لا تساعد برامج الفحص الوقائي في الاكتشاف المبكر للمرض والتدخل السريع لعلاجه فحسب، بل تساعد وتشجع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات السليمة والنموذجية، التي تحفظ سلامتهم وصحتهم.

واستطرد: في هيئة الصحة بدبي، يعتبر الحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس على وجه الخصوص أحد الجوانب الرئيسية التي نولي اهتماماً بالغاً بها وذلك لضمان تعليم أطفالنا كيف يتبنوا ممارسات بسيطة تساعدهم على العيش بصحة أفضل، لذا فإن العناية بالعين وإجراء الفحوصات المنتظمة مهمة لاكتشاف أي تغيرات في العين تتطلب التدخل والعلاج المبكر، وهذا ما نقوم به ونعمل عليه ضمن خطوات الوقاية الاستباقية التي تنفذها الهيئة مع شركائها.

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