8 درجات خصماً لغير الملتزمين بالدوام المدرسي اليومي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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عممت مدارس حكومية سياسة الالتزام بالدوام المدرسي للعام الدراسي 2022 - 2023، على الطلبة وذويهم، ووجهت فيها الإدارات المدرسية الطلبة بالالتزام بالحضور اليومي وعدم الغياب إلا بعذر مقبول، محددة تلك الأعذار في (المرض والسفر للعلاج بالخارج، ووفاة أحد الأقارب).

ولفتت إلى أنه في حال كان هناك عذر شخصي على الطالب التواصل مع إدارة المدرسة خلال يومين من العذر لتوضيح سبب الغياب وأنه يجب توفير عذر طبي في حال كان الغياب لسبب صحي.

ووفقاً للائحة السلوك الطلابي التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يصنف التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع وقبل الامتحانات بمخالفة من الدرجة الثانية وتصنف بـ«متوسطة الخطورة»، وتخصم لهم 8 درجات وفقاً للائحة.

وحددت الإدارات سياسة التعامل مع الغياب من دون أعذار وأسباب موضحة، في خمس خطوات، حيث تأخذ الخطوة الأولى بعد غياب الطالب 3 أيام وتتمثل في الإنذار الشفوي، وبعد غياب 5 أيام يحصل الطالب على إخطار أول، وبعد غياب 10 أيام يحصل الطالب على الإخطار الثاني، وبعد غياب 14 يوماً يحصل الطالب على الإخطار الثالث، وأخيراً في حال غياب الطالب 15 يوماً يتم فصل الطالب عن المدرسة.

وحددت المدارس 11 دوراً للطالب تتمثل في انضباطه ذاتياً والتزامه بالحضور والمواظبة على مواعيد المدرسة، وتحمل مسؤولية تعلمه وسلوكه والتحليل في المواقف الإيجابية تجاه تعلمه بالإضافة إلى الالتزام بالسلوك الإيجابي، والسعي إلى تحقيق معايير السلوك المتميز واحترام القوانين الواردة في لائحة السلوك الطلابي والتعامل معها كل شخص مسؤول، وأكدت اللائحة ‏أهمية احترام الآخرين ومشاركة الطلبة بفعالية في الحياة المدرسية.

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