جامعة الإمارات و«ضمان» تنظمان مناظرات علمية حول أهداف التنمية المستدامة

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان منافسات المناظرات العلمية بين الجامعات الوطنية والدولية المتواجدة في الدولة حول أهداف التنمية المستدامة والتي أقيمت في الحرم الجامعي بالعين بمشاركة ١٨ فريقاً من ١٥ جامعة محلياً ودولياً و٧٠ طالباً.

وقال الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: إن تنظيم هذه المناظرات يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في دعم جهودها المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..

حيث تساهم هذه المناظرات العلمية البحثية في تشجيع العمل بروح الفريق الواحد، وصقل المهارات الطلابية كالقدرة على العرض وغيرها من المهارات التي تعتمد على الحوار العلمي البناء والنقاش المتبادل الفعال والقدرة على إدارة الوقت بكفاءة عالية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور الطلبة والشباب الجامعي في إيجاد حلول عملية لتحديات عالمية من خلال هذه المناظرات العلمية.

وأشار إلى أن الدورة الأولى من المناظرات شهدت إقبالاً وتنافساً في المشاركة بين الجامعات، ما يؤكد الأهمية الكبرى لموضوع المناظرات التي تقيس المعارف العلمية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة لدى طلبة الجامعات، وبالتالي نشر الوعي بهذه الأهداف ليلعب الطالب الدور الأساسي في المساهمة بحلول متميزة وذات أثر فعال على المجتمع.

خطوة

وبدوره قال ناصر المنصوري، نائب رئيس أول، الشؤون المؤسسية والاتصال في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان:

«نفخر بدعمنا لهذه المناظرات البناءة في خطوة تأتي بما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع التعليم باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية لتعزيز استدامة النمو، ودعم الاقتصاد الوطني.

وتطوير الكفاءات، إلى جانب التزامنا المتواصل بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى رفد كفاءات المستقبل في الدولة بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من إحداث فرق ملموس والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراك طلاب الجامعات في هذه المناظرات وتمكينهم من المساهمة في مواجهة أبرز التحديات العالمية والتغلب عليها بصفتهم بناة المستقبل».

وفي ختام الحدث كرم ممثلون من الجامعة و«ضمان» الفرق الثلاثة الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول فريق الجامعة الأمريكية في دبي وحصل على جائزة مالية تقدر بـ ٢٠ ألف درهم.

بينما حصلت كلية دبي الطبية للبنات على المركز الثاني وجائزة مالية وقدرها ١٥ ألف درهم، فيما حصل فريق جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على المركز الثالث وجائزة مالية وقدرها ١٠ آلاف درهم.

ومن الجامعات المشاركة هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة العين، جامعة أبوظبي، الجامعة الأمريكية في دبي، جامعة الخليج الطبية، كلية دبي الطبية للبنات، معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، كليات التقنية العليا، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، جامعة أم القيوين، جامعة ميديلسيكس دبي، جامعة خليفة، جامعة عجمان، جامعة زايد، جامعة ولونغونغ دبي.

وقد ضمت لجنة التحكيم أعضاء هيئة تدريس من جامعات الإمارات والعين وأبوظبي وشركة إيمرسون لخدمات الأتمتة. وخلال المناظرة، توجه لجنة التحكيم ٣ أسئلة لأهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة للفرق المتنافسة في كل دورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز