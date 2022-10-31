أكثر من 326 ألف طالب يلتحقون بمدارس دبي العام الدراسي الحالي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أفاد الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بأن مدارس دبي شهدت زيادة في عدد الطلبة بلغت 4.5 % مقارنة بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن أكثر من 326 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارس دبي العام الدراسي الحالي.

وتفصيلاً قال الكرم في رسالته التي وجهها للمجتمع التعليمي بدبي: "يلتحق اليوم أكثر من 326 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة بدبي العام الدراسي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 4.5% مقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي، إن تسجيل معدلات نمو مطردة ومستقرة دليل على توفير قطاع التعليم المدرسي لجودة تعليم وتعلم بمعايير عالمية، وعلى جاذبية دولة الإمارات وإمارة دبي كوجهة دولية للعائلات من أجل الحياة والعمل ضمن منظومة متكاملة تتميز بالشفافية والوضوح، فضلاً عن التزام المجتمع التعليمي بتوفير تجربة تعليمية لجميع الطلبة بمعايير الجودة العالية. نحن ممتنون للمدارس الخاصة والقيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة لما يقدمونه من دعم مستمر للتعليم في دبي".

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