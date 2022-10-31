خطة شاملة لتحسين مخرجات التعليم بجامعة الوصل

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشف البروفيسور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل، لـ«البيان» أن الجامعة تعتزم إنشاء نادٍ للابتكار لتشجيع وتحفيز الطلبة على الإبداع، كما نفذت خطة شاملة في إطار سعيها للتميز الأكاديمي واستمرار جودة التعليم وتحسين المخرجات، وشملت البنية التحتية والبرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم الانتهاء من تجهيز المباني والقاعات الدراسية، وتحديث القاعات الذكية وتزويدها أحدث أجهزة الحاسوب، كما استقطبت نخبة جديدة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية وعلوم المكتبات والمعلومات، وبرنامج إنجاز.

وأفاد بأن الجامعة تعكف على إنشاء برامج جديدة في كلية الإدارة، وستطلق في العام الأكاديمي المقبل برنامج بكالوريوس علوم المحاسبة باللغة الإنجليزية.

وقال البروفيسور عبدالرحمن: إن الجامعة تقدم دعوة للمؤسسات في دبي لحضور بازار الابتكار في كل فصل دراسي، حيث يتم عرض مشاريع الطلبة المنجزة عن طريق مساق الابتكار الذي تقدمه الجامعة، كما أسهمت في المشاركة في تدريب عدد من أساتذة الجامعات لتدريس مساق الابتكار، وفي توفير مكونات المساق باللغة العربية لجامعة الشارقة وجامعة عجمان وجامعة أبوظبي، عن طريق ورش العمل التي شاركت فيها الجامعة.

وأوضح أن الجامعة تقدم 3 برامج أساسية في البكالوريوس وهي: بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس الدراسات الإسلامية، وبرنامج البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات، وهو برنامج حديث انطلق في النصف الثاني من العام الجامعي 2020 - 2021، ويمزج بين إدارة البيانات المكتبية والمعلوماتية، ويعمل على توفير مخرجات مؤهلة للتعامل مع مصادر المعلومات بأشكالها كافة.

وأشار إلى أن جامعة الوصل منذ إنشائها في عام 1986 وبتوجيه من جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، تستثمر في التعليم منفعةً باحتسابه أحد حقوق الإنسان، وتتيح التسجيل في تخصصين مجاناً للجنسيات كافة، وهما تخصصا الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، أما برنامج علوم المكتبات فتقدمه برسوم رمزية.

تخصصات

وأفاد بأن الجامعة قبلت هذا العام 279 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس ليصبح العدد الإجمالي للطلبة في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، 1270 طالباً وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة في جميع التخصصات للعام الحالي 1718 طالباً وطالبة.

وقال البروفيسور عبدالرحمن: إن الجامعة قامت بتخريج 13053 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس منذ إنشائها، منهم 6795 خريجاً وخريجة في اللغة العربية، و6258 في الدراسات الإسلامية، ومعظمهم حاصلون على وظائف.

وأضاف إن الجامعة تقدم أيضاً برامج ماجستير الدراسات الإسلامية في تخصص الفقه وأصوله، وماجستير اللغة العربية وآدابها في تخصص الدراسات اللغوية، وتخصص الدراسات الأدبية والنقدية، كما تقدم 3 برامج للدكتوراه في الفلسفة وهي الفقه وأصوله، والدراسات اللسانية، والدراسات الأدبية واللغوية.

ولفت إلى أن عدد المنتظمين في الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه لهذا العام وصل إلى 150 طالباً وطالبة، فيما بلغ مجمل الخريجين 318 طالباً وطالبة منهم 220 في برنامج الماجستير و98 في برنامج الدكتوراه.

شراكات

وأكد سعي الجامعة إلى عقد شراكات واتفاقات مع جامعات أخرى داخل الدولة وخارجها، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يخدم البحث العلمي في الجامعة، كما تهدف إلى إعداد الباحثين المتمكنين من إجراء البحوث العلمية بطريقة منهجية حديثة، وتوجيه البحوث العلمية لخدمة قضايا المجتمع الإماراتي، ووقعت الجامعة أخيراً اتفاقية مع جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بالمغرب لتفعيل التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والإصدارات والمجلات العلمية المحكمة.

وأشار إلى مشروع طباعة الرسائل العلمية المتميزة الذي تنفذه الجامعة، إذ عقدت اتفاقات عدة مع عدد من الجهات المانحة بالدولة لطباعة الرسائل، وبلغ عدد الرسائل المطبوعة حتى الآن 129 رسالة جامعية منها 59 رسالة تعنى بقضايا واهتمامات المجتمع. وفي الجامعة مكتبة تحتوي على أكثر من 41 ألف عنوان وبها الكثير من المراجع ومرتبطة إلكترونياً بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

ولفت إلى أن الجامعة تبنت مشروع المكتبة الإلكترونية الذي من المقرر أن يحوي 15 ألف عنوان، في مرحلة أولى، لمراجع ومصادر ورسائل علمية وبحوث محكمة متاحة لطلبة العلم في الشبكة العنكبوتية.

وأضاف: سعت الجامعة، في إطار سياستها التطويرية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى افتتاح مركز التعليم المستمر، إلى العمل على إنشاء مراكز بحثية بالجامعة، ومنها: مركز الدراسات اللسانية والسردية، ومركز علوم السنة النبوية، ومركز الذكاء الاصطناعي لخدمة العلوم الإنسانية.

مؤتمر

كما أفاد بأن الجامعة ستنظم المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية بكلية الآداب بعنوان: (اللغة العربية وتكنولوجيا التحول الرقمي، المنجز والواقع والمأمول) في الفترة من 16 - 17 نوفمبر 2022م.

وسينظم مركز بحوث السنة النبوية في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2023م، الندوة العلمية الدولية الحادية عشرة بعنوان: (إنسانية الإنسان في السنة النبوية، قيم كونية وضوابط شرعية).

مواطنات

وعن برنامج إنجاز الذي يهدف إلى دعم المرأة الإماراتية بين أنه يستقطب المواطنات من خريجات المدارس الثانوية اللواتي لم يستطعن مواصلة تعليمهن الجامعي ويسعى إلى دمجهن في بيئة تعليمية وتدريبية، وتكتسب المتدربات في أربعة فصول دراسية مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الرياضيات والحاسوب، ويتيح البرنامج عدداً من التخصصات منها: إدارة المكاتب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة المتعاملين، والموارد البشرية.

كفاءات

وأضاف إن المتدربات في البرنامج يتعلمن المهارات الناعمة التي أضحت ضرورة مستقبلية لسوق العمل مثل مهارات التواصل، والتنظيم والتخطيط والعمل ضمن الفريق، والتفكير الناقد ومهارة إدارة الأزمات ما يؤهلهن للمنافسة في سوق العمل وتمكينهن من الحصول على وظائف في معارض التوظيف التي تقيمها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الداعمة للبرامج الحكومية منها والخاصة، ورفد حاجة المجتمع بكفاءات من الكوادر الوطنية المؤهلة للمشاركة في مسيرة تنمية المجتمع وبناء الوطن.

ويمنحُ البرنامجُ شهادةَ (الإنجاز) للخريجات، وهي شهادةٌ معترفٌ بها من كليّات التقنية ومصدّقة من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة.

وتتاح للخريجات فرصة إكمال الدراسة الجامعيّة في كليات التقنية العليا، وتشجيعاً للطالبات على مواصلة دراستهن يتم صرف ألفي درهم منحة شهرية من جمعة الماجد للطالبات اللواتي يواصلن تعليمهن الجامعي. ويوفر البرنامج خدمة المواصلات المجانية من وإلى جميع إمارات الدولة.

وبلغ عدد خريجات البرنامج حتى الآن منذ انطلاقه (1399) خريجة منهن (429) في دبي و(970) في فرع الفجيرة.

فرص

توفر جامعة الوصل فرص التعليم الجامعي المجاني بما يسهم في تنمية وتطوير المجتمع الإماراتي ورفده بكفاءات في تخصصي اللغة العربية والدراسات الإسلامية كما توجه الجامعة البحوث الجامعية بما يخدم قضايا المجتمع الإماراتي، وتقيم الندوات والمحاضرات العلمية ضمن برنامج ثقافي سنوي بما يسهم بشكل مباشر في زيادة الوعي بقضايا المجتمع الإماراتي وزيادة الوعي الثقافي في المجتمع. وتقيم الجامعة ندوة للحديث الشريف كل عامين. ويشارك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

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