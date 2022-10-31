التزام الطلبة بلائحة السلوك المدرسي مسؤولية الأسرة والمدرسة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أفاد 80 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر منصة «تويتر»، بأن التزام الطلبة بضوابط لائحة السلوك المدرسي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة، وذلك في الاستبيان حول سؤال مفاده هل التزام الطلبة بضوابط لائحة السلوك المدرسي هو مسؤولية الأسرة أو المدرسة، أو مسؤولية مشتركة بينهما؟.

وأكد طارق عودة رئيس قسم الكيمياء في مدارس النهضة الوطنية، أن الحاجة لانضباط الطالب تتطلب من المدرسة تطوير مجموعة من القواعد التي تؤسس حدود السلوك وفرضها بشكل عادل ومتسق مع عواقب تربوية لسوء السلوك، كما أن الآباء يعتمدون أيضاً على المعلمين لغرس مهارات المواطنة الصالحة لدى ذويهم، علاوة على ذلك يتوقع المسؤولون من المعلمين أن يظهروا بشكل كافٍ التحكم في الفصل الدراسي كخطوة أولى في توفير البيئة المثالية لجميع المتعلمين.

استعداد

وشدد عودة على أهمية الاستعداد لسوء سلوك الطالب في وقت مبكر بدلاً من محاولة خلق استجابة متسرعة أمام فصل مليء بالطلاب، إذ إنه من المفيد تخيل السيناريوهات المحتملة لسوء سلوك الطالب قبل بدء العام الدراسي وإنشاء قائمة بقواعد الفصل الدراسي لإدارتها فور حدوثها، مضيفاً أن دور الأهل مواز وأساسي لأدوار المدرسة، إذ إن الحد من التلوث الإلكتروني «الفضاء المجهول» وضبط الغذاء غير الصحي وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى البحث عن هوايات الطالب وغرس مهارات المواطنة الصالحة في نفوسهم تعتبر من العوامل المساعدة والضرورية لالتزام الطلبة بضوابط لوائح السلوك المدرسية.

ترابط

وقال محمود عبد العال معلم لغة عربية في مدارس التسامح: إن العملية التعليمية لا تأتي ثمارها المرجوة إلا من خلال التكامل والترابط الفاعل بين المدرسة والأسرة، حيث إن التزام الطلبة بضوابط لائحة السلوك المدرسي مسؤولية مشتركة تقع على كل من المدرسة والأسرة فلكل منهما دوره الذي يجب عليه أن يقوم به فهما يكملان بعضهما البعض، ويكمن دور المدرسة في وضع اللوائح المدرسية وإلزام الطلاب باحترامها، وتنظيم ندوات توعية حول أهمية ضبط السلوك داخل وخارج المدرسة، مع أهمية ربط الأسرة بالمدرسة من خلال تقارير دورية ترسل إلى ولي الأمر، بالإضافة إلى ربط السلوك بدرجات الطالب.

وأوضح عبد العال أن دور الأسرة محوري من خلال المتابعة الدورية للأبناء والحرص على ذلك، والتواصل المستمر مع المدرسة للاطلاع على تقارير الطالب، بالإضافة إلى ضرورة توعية الطالب بأهمية إظهار سلوك صحي متوازن خارج المنزل لأهميته داخل أسوار المدرسة وخارجها.

قواعد

وأكد أولياء الأمور: محمد خاطر وميثاء سهيل وريم الشحي أن تنظيم سلوك الطالب والتزامه بلائحة السلوك المدرسي، واحترام قواعد مدرسته والتعامل بشكل جيد مع زملائه يبدأ من الأسرة وتكمل المدرسة هذه المبادئ، حيث يجب على ذوي الطلبة غرس مبادئ الأخلاق الحميدة لدى الأبناء وتعزيز قيم التسامح، مع التواصل المباشر مع المدرسة وتنظيم زيارات دورية لمقابلة المسؤولين للوقوف على حالة الطالب من الناحية التعليمية والسلوكية والتدخل السريع، وتقديم الحلول في حال انحراف الطالب سلوكياً أو تعليمياً.

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