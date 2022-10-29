عمر سلطان العلماء يكرّم المعلمين المتميزين لدورهم في ترسيخ البرمجة والعلوم المستقبلية

المصدر: وام

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كرم معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد المعلمين المتميزين، في حفل نظم بالتزامن مع يوم "الإمارات تبرمج" بالتعاون بين حي دبي للتصميم والبرنامج الوطني للمبرمجين، للاحتفاء بالدور المهم للمعلمين في ترسيخ البرمجة والعلوم المستقبلية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء أجيال جديدة من صناع المستقبل.

جاء ذلك، خلال سلسلة فعاليات أطلقها حي دبي للتصميم التابع لمجموعة "تيكوم" اليوم، ضمن يوم "الإمارات تبرمج"، وتتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي تتواصل حتى نهاية الشهر الحالي، والتي تشمل تكريم أفضل المعلمين في مجال البرمجة، وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة تكنولوجيا لتشجيع المجتمع على البرمجة، وتشمل إجراء اختبارات البرمجة وتنظيم لقاءات وورش عمل مع سفراء البرمجة، بالشراكة مع مقر المبرمجين أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين.

ويهدف يوم "الإمارات تبرمج" الذي يشرف على تنظيمه البرنامج الوطني للمبرمجين، إلى تسليط الضوء على المواهب والقدرات الوطنية في مجالات البرمجة والعلوم الرقمية وترسيخ لغة المستقبل بين أفراد المجتمع، ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة معهم، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم البرمجة وتعزيز دور المبرمجين من خلال الاحتفاء بالمبادرات الناجحة في منصات مختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة.

وتهدف المقرات التابعة لمقر المبرمجين إلى جذب أكبر عدد من المبرمجين والمهتمين لبدء المسيرة الرقمية، فيما تسهم مبادرة سفراء البرمجة في تطوير شبكة ابتكارية داعمة لزيادة عدد المبرمجين في الدولة والمجتمع البرمجي، ما يحقق أهداف مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، في الوصول بدولة الإمارات إلى أكبر عدد للمبرمجين بين أفراد المجتمع على مستوى العالم.

الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة بعنوان "الإمارات تبرمج"، لتمكين أصحاب المواهب وتأهيلهم في مجال البرمجة ونشر مفاهيم البرمجة للمجتمع وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي.

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