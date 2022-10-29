3 طلاب يبتكرون روبوتاً ذكياً لتقديم الأدوية للمرضى

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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ابتكر 3 طلاب من (ناشئة الشارقة)، وهم أحمد عبدالله وفاروق عمر وعبدالعزيز عبدالله، روبوتاً ذكياً لتقديم العلاج للمرضى دون الاحتكاك مع الطبيب أو الصيدلي، بهدف عدم انتقال العدوى للطاقم الطبي.

ويمكن تطبيق الجهاز في المستشفيات وفي المناوبات الليلية، للتأكد من حصول المريض على الدواء وهو في غرفته، حيث تم وصل الروبوت ببرنامج على جهاز الكمبيوتر، ويتلقى الإشارات عن طريق «وايرلس» أو «بلوتوث»، كما زود بـ12 بطارية ومحرك، إضافة إلى حساسات تمكن من سرعة تحركه بين الغرف وعدم اصطدامه بالأشياء القريبة منه، فيما أكد الطلبة أن الابتكار في مراحله الأولى وجارٍ تطويره، وإضافة خدمات أخرى يمكن تقديمها للمرضى.

مخططات

وأكد الطالب أحمد عبدالله، ويدرس بالصف التاسع بمدرسة الرسالة العلمية الدولية بالشارقة، أنه تم عمل مخططات عديدة لتحديد مسار وشكل الروبوت، فتم الاستقرار على الشكل النهائي للتصميم مع فريق العمل، فتم استخدام برنامج مخصص للبرمجة وتزويد الروبوت بحساسات وبطاريات ومحرك حتى يسهل من عملية التنقل، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن روبوت يهدف إلى خدمة القطاع الصحي من خلال تقديم الأدوية للمرضى داخل الغرف دون الاحتكاك مع الطاقم الطبي، وذلك بعد تزويده بحساسات تمنع عملية الاصطدام.

12 بطارية

وقال الطالب فاروق عمر الطالب بذات المدرسة، إن المشروع يهدف إلى عدم انتقال العدوى للطاقم الطبي سواء أطباء أو ممرضين عند تسليمهم العلاجات للمرضى، فتم تزويد الروبوت ببطاريات وجهاز تحكم، إضافة إلى استخدام نظام (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تنقل الروبوت بين غرف المرضى، كما تسهل تلك التقنية الحديثة من عملية تنقله بصورة آمنة بعيداً عن انتقال العدوى للأطباء والطاقم التمريضي.

حساسات

من جهته، أكد الطالب عبدالعزيز عبدالله الذي يدرس بمدرسة الشويفات الدولية أن الروبوت يهدف إلى نقل الأدوية بطريقة آمنة للمرضى داخل الغرف المنومين بها، وذلك بعد أن تم تزويده بجهاز حديث يعمل بالذكاء الاصطناعي.

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