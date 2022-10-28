4 درجات خصماً لعدم التزام الطالب بالزي المدرسي دون عذر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت إدارات مدارس حكومية أن عدم التزام الطلبة بالزي المدرسي والرياضي دون عذر مقبول يعد مخالفة من الدرجة الأولى ويعرض الطالب لخصم 4 درجات من السلوك.

وذلك وفقاً للائحة السلوك الطلابي التي أقرتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشملت ضوابط ومعايير وإجراءات للتعامل مع سلوكيات المتعلمين، بما يضمن التزامهم بالقيم والنظم المدرسية، إضافة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين، والعاملين في المدرسة لممارسة أدوارهم، وبما يحقق أهداف العملية التربوية، فضلاً عن الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى المتعلمين، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل الممكنة، وكذلك تعريف المتعلمين وذوي الطلبة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك المدرسي وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكياتهم.

تفعيل

وبدأت المدارس الحكومية تفعيل لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، مطلع أكتوبر الجاري، من خلال تعميم اللائحة على الطلبة وذويهم، وحددت اللائحة عدداً من المهام والمسؤوليات والضوابط التي وضعتها إدارات المدارس للطلبة ولذويهم، لتكون موجهاً ومعيناً للمجتمع المدرسي في اتخاذ القرار الصائب والحكيم تجاه مشكلات ومواقف الطلبة، ومن منطلق حاجة الطلبة لأوجه الدعم والمساندة في كل ما يخص تطبيق اللوائح وخاصة المتصلة بالسلوك الطلابي.

لائحة

وشمل الدليل التعريفي بلائحة السلوك الطلابي في التعليم الواقعي الذي تم تعميمه على الطلبة وذويهم، التعريف بالمخالفات ودرجتها والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات، وحدد الدليل 10 أدوار لأولياء الأمور أبرزها: تقديم تعهد خطي للمدرسة يقر فيه باطلاعه على لائحة السلوك الطلابي، ويقر فيه باحترام أحكامها والعمل بكل ما ورد فيها.

بالإضافة إلى تحفيز السلوكيات الإيجابية وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحد من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، مؤكدة في الوقت ذاته على غرس الانضباط الذاتي لدى الأبناء وتذكيرهم بقيم دينهم ومجتمعاتهم وأنهم مسؤولون عن مستقبل وطنهم، فضلاً عن الالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دعي لذلك من قبل إدارة المدرسة وإخطار المدرسة باحتياجات ابنه والتعاون معها لحل المشكلات السلوكية التي قد يعاني منها.

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