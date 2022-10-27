فتح باب التسجيل لجلستي 6 و13 نوفمبر لامتحان «إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في جلستين جديدتين من جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الثاني عشر، للعام الأكاديمي 2022-2023، في 3 مواد هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، واللتان تقامان يومي 6 و13 نوفمبر المقبل.

ووفرت الوزارة 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، لاختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وذلك ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، موزعين على 182 مركزاً في الدولة.

وحرصت الوزارة على تحديث المعايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحتية، وتوفير الأجهزة والدعم الفني وكافة السبل التي تضمن الراحة للطالب الممتحن.

وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الـ 8 صباحاً، ثم في الـ 11 ظهراً، والـ 2 بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الـ 5 بعد الظهر.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لـ 6 فئات من طلبة الـ 12 وهم: الطلبة الإماراتيين والطلبة المقيمين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.

ووفرت الوزارة اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي «إمسات» عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي تلك الخطوة حرصاً منها على دعم الطلبة في الاستعداد لأداء الاختبارات والمساهمة في تأهيلهم.

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