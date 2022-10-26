«الشارقة للتعليم الخاص» تنظم المنتدى العلمي للموهبة لاستعراض أحدث الدراسات

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص فعاليات «المنتدى العلمي للموهبة» الذي عقد في مقر أكاديمية الشارقة بالتعاون مع «مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وتربية الموهوبين، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجالات التعليم والتربية، فيما تضمنت الفعاليات استعراضاً لأحدث الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، إضافة إلى حزمة من ورش العمل التي حضرها هيئات تدريسية وأولياء أمور طلبة.

تعاون مشترك

وقال عبدالله المرزوقي المستشار التربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن انعقاد المنتدى بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع المؤسسات المحلية والدولية لرعاية الموهوبين وتحقيقاً لرؤية الهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة حياة المجتمع التعليمي، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الطلبة الموهوبين، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير المهارات الشخصية والحياتية والمعرفية للمتعلمين.

مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى اكتشاف ودعم الطلبة الموهوبين وتوفير الرعاية الشاملة لهم، للإسهام في إثراء المخزون المعرفي والثقافي للمجتمعات، مؤكداً أهمية الطروحات والأفكار التي تم تقديمها والتي اتسمت بالجدية والموضوعية والتميز، والسعي للعمل على تزويد الكوادر التدريسية وأولياء الأمور والمختصين ومنفذي البرامج بأفضل الأساليب الحديثة في تطوير قطاع الموهبة بالدولة وتبني أفضل الممارسات العالمية في اكتشاف وتنمية ورعاية الموهوبين.

منتدى متخصص

وأوضح الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أهمية المنتدى لكونه من المنتديات المتخصصة في مجالات الموهبة في المنطقة، حيث يركز على موضوعات تتميز بالتفرد، ويستعرض العديد من القضايا والتحديات الخاصة بدمج الطلبة الموهوبين والمتميزين في الصفوف العادية، مع استعراض أحدث الحلول والوسائل والمقترحات العلمية والعملية المتبعة في هذا الشأن.

مضيفاً إن الحدث شكّل منصة مهمة ناقش من خلالها المشاركون دور برامج الموهوبين في تطوير المهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي والفكري لديهم، وآليات دعم وبناء قدرات المعلمين وأولياء الأمور والممارسين للطلبة ذوي الموهبة، إضافة إلى تميزه باحتواء أمثلة تطبيقية مباشرة، وخطوات تنفيذية يمكن تبنيها وتكييفها في ضوء الاحتياجات الميدانية المتجددة.

دور محوري

من جانبها قالت عنود الأميري، رئيس قسم رعاية وأنشطة المتعلمين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «إن التعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في تنظيم المنتدى، يأتي انطلاقاً من الإيمان العميق بالدور المحوري الذي تلعبه هذه الفعاليات في دعم الموهوبين ورعايتهم وتطوير التعليم من خلال تأهيل المتخصصين في القطاع التعليمي والتربوي بشكل يناسب متطلبات العصر والتطور العلمي والتقني المتسارع في عالم اليوم».

مبينة أن الدور المحوري والمؤثر الذي يلعبه مستوى تأهيل ووعي المعلمين وأولياء الأمور والمتخصصين في مجالات تربية الموهوبين، الذين يتعاملون مع الطلبة ذوي الموهبة بشكل مباشر، يستدعي استمرارية عملية التأهيل لهم ليتمكنوا من التعرف على التحديات الأكاديمية والنفسية التي تواجههم، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، لا سيما وأن الكثير من هذه التحديات والمشكلات لا تظهر بسهولة، مما يستوجب فهماً عميقاً، وملاحظة واعية لمؤشرات هذه التحديات والمشكلات.

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