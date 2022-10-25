كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان تنظم يوماً مفتوحاً للطالبات

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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نظمت كلية فاطمة للعلوم الصحية في عجمان يوماً مفتوحاً، صباح أمس بمقر الكلية، استقبلت خلاله العديد من طلبة الثانوية من مختلف مدارس الدولة لتعريفهن بالبرامج المتاحة بالكلية، خصوصاً فرع عجمان.

وخلال الفعالية، أكد الدكتور حامد محمد النيادي مدير العلاقات الحكومية بكلية فاطمة للعلوم الصحية أن كلية فاطمة لديها 4 أفرع، وهي كلية فاطمة الصحية بأبوظبي وفي العين والظفرة وفي عجمان، كما أنه تم إدخال العنصر الشبابي للدراسة بالكلية في تخصص طب الطوارئ والبداية كانت في كلية عجمان، كما أن عدد الطالبات الدارسات في كافة الأفرع 2000 طالبة، كما تخرج الكلية طالبات في تخصص التمريض والصيدلة وعلم النفس والعلاج الطبيعي وطب الطوارئ والأشعة أي 6 تخصصات، كما تم تخرج 10 دفعات من الطالبات منذ افتتاح الكلية العام 2006، كما أن الكلية تسعى إلى تأهيل وتخريج شباب إماراتي يعمل في مجال التمريض حتى نواكب النقص في الكادر التمريضي، كما أن هناك مكافآت مادية تشجيعية للطالبات، فإذا كانت الطالبة تدرس التمريض ومعدلها فوق الـ3 تحصل على 5 ـ 6 آلاف درهم شهرياً.

مجسمات

وقال مدير العلاقات الحكومية بكلية فاطمة للعلوم الصحية: إن الهدف من اليوم المفتوح هو لقاء الطالبات بالشركاء الاستراتيجيين وأبرزها مؤسسة الإمارات للصحة وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي، حيث عرضت الطالبات المشاركات مجموعة من أعمالهن التي شاركن فيها والتي تجسدت في المجسمات الصحية حتى يشرحن لطالبات الثانوية، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تدعم كافة البرامج الصحية، خصوصاً فيما يتعلق ببرامج التمريض في الكلية والتي تدرس حالياً، منها العلاج الطبيعي والصيدلة وطب الطوارئ وقسم الأشعة وعلم النفس، لافتاً إلى أن الكلية تخرج الكثير من الطالبات اللائي يعملن بالقطاع الصحي في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

489 طالبة

من جهتها، قالت فاطمة عبدالعزيز السركال مشرفة شؤون الطلبة بكلية فاطمة للعلوم الصحية فرع عجمان هناك الكثير من الشركاء الذين شاركوا في اليوم المفتوح، منهم هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات الصحية وإسعاف دبي، حيث شارك في اليوم المفتوح 200 طالبة من 5 مدارس، مبينة أن الكلية يدرس بها حالياً 489 طالبة جميعهن من المواطنات وأبناء المواطنات يدرسن في تخصص التمريض والإسعاف وطب الطوارئ، كما أن الكلية خرجت 138 طالبة في تخصصي التمريض وطب الطوارئ، لافتة إلى أن هيئة التدريس تتشكل من عدد من الجنسيات وعددهم 33 من الكادر الطبي المتميز، و9 من الإداريين، كما أنه سنوياً يتم قبول 400 طالبة على دفعتين.

وأوضحت أن البرامج المتوافرة حالياً التمريض والإسعاف وطب الطوارئ، كما أن الكلية يدرس بها العديد من الطالبات المتميزات اللائي شاركن بالعديد من التصميمات والابتكارات خلال اليوم المفتوح، حيث طبقن ما درسن عملياً في شكل مجسمات طبية لتعريف طالبات الثانوية بالخدمات الطبية التي يمكن أن تقدمها الطالبة بعد تخرجها من الكلية، كما تضمن اليوم المفتوح معرضاً من تنظيم الطالبات وحوى مجسمات طبية تشمل كافة أعضاء الإنسان والأمراض التي تصيبه.

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