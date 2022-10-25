«جامعة محمد بن راشد للطب» تطلق برنامج التصوير بالموجات فوق الصوتية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن إطلاق برنامج شهادة أساسيات التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقاط الرعاية الصحية (POCUS)، والذي يهدف إلى تزويد الكوادر الصحية في المنطقة بالمهارات اللازمة لاستخدام تقنيات الموجات الصوتية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالشكل الأمثل.

ويمثّل التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقاط الرعاية وسيلةً تشخيصية سريعة تُستخدم في مختلف التخصصات، وخاصةً في الحالات الطارئة. ويُعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفتح أبوابه أمام مختلف الكوادر الصحية العاملة في المجال الإكلينيكي، كالأطباء والممرضين والمسعفين الباحثين عن صقل مهاراتهم السريرية في التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ويستمرّ البرنامج لمدّة عام واحد، ويعتمد مجموعة متنوعة من طرق التدريس تشمل ورش العمل وبرامج التعليم الإلكتروني.

جلسات

ويضمّ البرنامج دروساً علمية نظرية، إلى جانب جلسات لبناء المهارات في مركز المحاكاة الطبية في الجامعة، كما يتيح الفرصة أمام المشاركين لاستخدام المهارات التشخيصية المُكتسبة من البرنامج في أماكن عملهم.

وقدمت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية الدعم للبرنامج لتطوير محتواه من قبل الجامعة وتوفير أجهزة الموجات فوق الصوتية اللازمة للتدريب.

وتُعقد جميع جلسات البرنامج عبر الإنترنت، فيما يمضي المشاركون غالبية وقتهم في التدريب في أماكن عملهم وورش العمل، كما ويحصل المشاركون على التقييم من قبل الكادر الأكاديمي. ويُشرف على البرنامج الدكتورة رشا بوحميد، الأستاذ المساعد في طب الطوارئ ومديرة البرنامج، إلى جانب أعضاء الكادر الأكاديمي في الجامعة ومن ضمنهم الدكتور راشد الشرهان، والدكتور رالف كراج، والدكتورة بادي كيليان، ونخبة من الأطباء العاملين في مستشفيات الدولة.

ويخضع المشاركون في نهاية البرنامج لامتحان كتابي إلى جانب التقييم العملي للمهارات الإكلينيكية (OSCE) في مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية التابع الجامعة.

رواج

وقال الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في الجامعة: «لاقت تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقاط العناية رواجاً كبيراً في السنوات الماضية، بوصفها أداة سهلة الاستخدام وقليلة التكلفة ولا تسبب الألم للمريض، ما يجعل تدريب كوادرنا على الاستخدام الأمثل لها أمراً في غاية الأهمية».

بدورها، قالت الدكتورة رشا بوحميد، الأستاذ المساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بالجامعة ومديرة البرنامج: «تم طرح البرنامج الجديد بالتزامن مع الاستخدام المتزايد لتقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية في مختلف التخصصات، ما يستدعي تطوير مهارات الكوادر الطبية العاملة في دولة الإمارات في استخدام هذه التقنية».

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