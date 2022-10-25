3200 طالب يشاركون في اللقاء التعريفي لمكتب البعثات الدراسية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظّم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً للطلبة المواطنين المتميزين علمياً في الصف الـ12، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وحضره أكثر من 3200 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

ويأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبرنامج المنح الداخلية إلى جانب توعية الطلبة بمُتطلبات التقديم خارج وداخل الدولة.

وتضمن اللقاء التعريفي الافتراضي كلمة ترحيبية ألقاها محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، أكد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لمكتب البعثات الدراسية، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المتميزين.

ودعا الظاهري في كلمته الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، ما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.

يذكر أن مواعيد التسجيل لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً للدراسة خارج وداخل الدولة، بدأت وتستمر حتى 17 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني لمكتب البعثات الدراسية

www.sco.ae.

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