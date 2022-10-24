جامعة الإمارات تبحث مع «الإمارات للإدارة العامة» تعزيز التعاون

المصدر: العين - البيان

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عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً مع جمعية الإمارات للإدارة العامة، في مختبر الابتكار الحكومي في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، والدكتور المهندس عبداللطيف العزعزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد شامس النعيمي، أمين السر العام، والدكتور شافع محمد النيادي، عضو مجلس الإدارة وفريق الجمعية، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الإمارات وجمعية الإمارات للإدارة العامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن ضمن سعي جامعة الإمارات لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل الجامعة مع شركائها في القطاع الصناعي على توفير حلول بحثية للتحديات التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتلبي متطلبات الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد أنشأت الجامعة عدداً من المراكز البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة والمنطقة، والتي تعنى بالمواضيع ذات الصلة بالقضايا المهمة في دولة الإمارات ودول المنطقة من مصادر المياه، والطاقة والتحديات الصحية.

منظومة

وأضاف: «يوجد لدينا منظومة تكاملية للشراكات مع الجهات والمؤسسات، وقد صممت البرامج الأكاديمية في جامعة الإمارات بالشراكة مع أصحاب العمل، بما يضمن توظيف شريحة أكبر من خريجي الجامعة، ويتبوأ العديد من خريجي الجامعة مناصب عليا في الصناعة، والتجارة، والقطاع الحكومي في المنطقة، مؤكداً أن الاستثمار الدائم في جودة المرافق والخدمات وكفاءة الموظفين يبقينا مثالاً يحتذى به في التميز والإبداع، والتقدم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تسعى الإدارة العليا لجامعة الإمارات دائماً على مواءمة استراتيجية الجامعة مع المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين سنة المقبلة من التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الوطنية والإقليمية والدولية.

ونوهت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، بأهمية التعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة والشراكة الاستراتيجية التي تخدم الطرفين والعمل المشترك لتعزيز المعرفة لدى طلبة الجامعة بالمهارات الإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة للشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام وتعزيز برامج الأنشطة المشتركة والعمل التطوعي لطلبة الجامعة.

رؤية

من جانبه استعرض الدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة الرؤية الاستراتيجية التي تأسست عليها الجمعية من الريادة في تقدیم الاستشارات الإداریة للمؤسسات والمنظمات الاقتصادية والأفراد وفق منظومة الممارسات الإدارية المتميزة بمعاییر عالمیة، وأوضح قائلاً «إننا نسعى لجلب أفضل الممارسات وتطبيق أفضل المعايير أثناء عملنا في الجمعية لتقديم أفضل البرامج سواء الدورات التدريبية أو المحاضرات والمؤتمرات وغيرها من أنشطة الجمعية. إننا هنا اليوم نعطي ما لدينا من خبرات ومعرفة ومهارات في مجال الإدارة العامة، حيث سيستفيد منها كل فرد في المجتمع سواءً على المستوى الفردي أو الأسري أو المؤسسي، ونعمل على تقديم ما يرفع مستوى كفاءة الفرد من حيث الإدارة، كما نسعى لتقديم كثير من الامتيازات لأعضاء الجمعية وعائلاتهم».

كما قدم الدكتور المهندس عبداللطيف العزعزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تعريفياً شاملاً بالأهداف والأنشطة التي تقدمها الجمعية والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية في الدولة، وفي ختام الاجتماع تم وضع تصورات ومجموعة من الأنشطة والمبادرات لمستقبل التعاون بين جمعية الإمارات للإدارة العامة وجامعة الإمارات.

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