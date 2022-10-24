«جامعة حمدان الذكية» تطلق برنامجاً لتمكين رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» عن إطلاق برنامج جديد لتمكين رواد الأعمال بالتعاون مع «المنتور»، المنصة العربية الرائدة للتعلم الذاتي، وذلك لتعزيز مهارات الشباب العربي وتحفيزهم على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة.

وسيتولى تنفيذ البرنامج نخبة من أبرز خبراء ريادة الأعمال والإدارة في الوطن العربي، ويتضمن سلسلةً من الدورات التدريبية المتخصصة التي سيتم إطلاقها عبر منصة الحرم السحابي في جامعة حمدان بن محمد الذكية.

ويستهدف البرنامج الجديد تأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم في ثلاثة مسارات مختلفة، وهي: إدارة وتشغيل المطاعم؛ وصناعة وتصميم الإكسسوارات؛ والتصميم والرسم الرقمي. ويتيح كل مسار للمتعلم البرنامج التدريبي الرئيسي «مقدمة في ريادة الأعمال»، تليه دورة تخصصية ضمن أحد المجالات المذكورة.

تمكين

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، على أهمية هذه المساعي المشتركة لتمكين الشباب العربي ودعم طاقاتهم وأفكارهم الريادية، ورفدهم بأدوات التميز والسبل التي تتيح لهم تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشروعات ريادية ناجحة.

وأكد أن الجامعة ستواصل نهجها في إرساء دعائم متينة لتعزيز إمكانيات الشباب، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان حصولهم على أفضل الفرص العلمية والعملية. وأشاد بالشراكة بين الجامعة والمنتور، مشيراً إلى أن الجامعة تتطلع لمواصلة توسيع مجالات التعاون الثنائي ترجمةً للحرص المشترك على صقل مهارات أصحاب المواهب والطموح على امتداد الوطن العربي، لا سيما الكفاءات الشبابية.

نهضة

من جهته، قال د. إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لمنصة المنتور، إن التعاون يأتي في ظل رغبة مشتركة لإحداث نهضة حقيقية من خلال دعم الآلاف من أصحاب المشاريع الناشئة، بالمعارف والخبرات العملية التي يقدمها لهم أبرز الخبراء والمتخصصين العرب في عالم الأعمال.

وتضم المسارات الثلاثة نماذج مستلهمة من الحياة الواقعية لتعزيز الخبرة العملية لكل من يسعى إلى بدء نشاط تجاري جديد أو لأصحاب المشاريع الطامحين إلى تطويرها.

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