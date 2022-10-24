جامعة دبي تختتم مشاركتها بمعرض التعليم في «إكسبو الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت جامعة دبي مشاركتها في فعاليات النسخة الـ18 من معرض التعليم الدولي 2022، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة والذي نظمه مركز «إكسبو الشارقة»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وشهد الحدث الذي أقيمت فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من عدد من دول العالم ومنها: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية وقطر والهند.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية تنظيم معارض التعليم، لما تتمتع به دولة الإمارات من بنية علمية وأكاديمية قوية في ظل تواجد مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة، مما يتيح فرصاً واسعة أمام الطلبة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في اختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية.

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