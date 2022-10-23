«التربية» تفتح باب التسجيل في «روائع» بـ6 مسارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في برنامج «روائع» لاكتشاف الطلبة الموهوبين في 6 مسارات وهي: الموسيقى والفنون البصرية، والمسرح والفنون التراثية والكتابة الإبداعية والفن الإعلامي، ويستمر استقبال المشاركات حتى 2 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الطلاب على خوض تجربة التعليم والثقافة والقيم في الإمارات عبر مجموعة متنوعة من التدريبات وورش العمل والمعارض والعروض وأنشطة التواصل، ويمنح الانضمام لبرنامج «روائع» الطلاب الموهوبين رؤية قيمة في المجتمع مع اكتشاف مهارات القيادة التي يمكنهم استخدامها في المدرسة أو الحرم الجامعي وطوال حياتهم المهنية.

ويهدف برنامج «روائع» إلى تطوير برنامج تربوي ابتكاري، لإعداد فناني المستقبل وإثراء المجتمع الإماراتي عن طريق الفنون، ويعمل البرنامج على إعداد الطلاب لتوسيع خيالهم وتحدي أنفسهم في هذا البرنامج المتميز والمثير والفريد من نوعه.

روائع الموسيقى

ويوفر مسار روائع الموسيقى رحلة اكتشاف المواهب للطلبة الذين يبدون مواهب وقدرات موسيقية متميزة وفرصاً فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم.

علاوة على ذلك، سيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل موسيقيين متخصصين لإثراء خبراتهم ما سيمكنهم من التنافس على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وسيسهم التدريب المكثف لهؤلاء الطلبة في تأسيس أول أوركسترا مدرسية وطنية، كما سيتيح لهم فرصة التواصل والتفاعل مع موسيقيين محليين ودوليين.

روائع المسرح

أما مسار روائع المسرح فسيبدي الطلبة قدرات عالية في مجال التمثيل والأداء المسرحي وفرصاً رائعة للتعبير عن أنفسهم وصقل مواهبهم في هذه المجالات. وسوف يتم توفير الفرصة للطلبة الموهوبين في مجال التمثيل والأداء المسرحي لتلقي التدريب من قبل نخبة من المتخصصين لتمكينهم من المنافسة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وذلك من خلال تشكيل الفرق المسرحية المدرسية الوطنية.

روائع الفنون البصرية

وفي مسار روائع الفن سيتم تدريب الطلبة تدريباً تخصصياً لتعزيز قدراتهم الفنية في المجالات ذات الصلة بالفنون البصرية، وسيقوم المتخصصون بدعم الطلاب لتعزيز قدراتهم الفنية وتمكينهم من تقديم التراث الإماراتي إلى العالم من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات رفيعة المستوى. وتعتزم وزارة التربية والتعليم تقديم الدعم اللازم لتمكين الطلاب من موازنة تطورهم الأكاديمي مع تنمية مواهبهم لخلق جيل يتمتع بمهارات القيادة في مختلف المجالات.

روائع الفنون التراثية

أما مسار روائع التراث فسيكون فرصة قيمة لصقل مواهب الطلبة وقدراتهم في العرض والإبداع والتذوق الفني والمحافظة على الثقافة والتراث الإماراتي، وسيتم تحفيزهم وإثارة دافعهم لتمكينهم من المشاركة في الفعاليات الثقافية والتراثية كالمهرجانات والمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية والمهارات القيادية لدى الطلبة.

روائع الفن

وفي مسار روائع السينما سيتم اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلبة في صناعة السينما وتطوير مهاراتهم مع فرص فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم، علاوة على ذلك، سيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل مدربين متخصصين لإثراء خبراتهم ما سيمكنهم من التنافس على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وسيسهم التدريب المكثف لهؤلاء الطلبة في تنظيم أول مهرجان سينمائي للطلبة على مستوى الإمارات.

روائع كتابة إبداعية

ويوفر المسار الأخير في روائع الشعر تنمية مواهب وقدرات الطلبة في كتابة وإلقاء الشعر الفصيح والنبطي مع فرص فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم.

علاوة على ذلك، سيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل كبار الشعراء المتخصصين لإثراء خبراتهم ما سيمكنهم من التنافس على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وسيسهم التدريب المكثف لهؤلاء الطلبة في تنظيم أول مهرجان للشعر على مستوى الإمارات.

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