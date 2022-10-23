جامعة الشارقة تزيح الستار عن نصب تذكاري في يوبيلها الفضي

المصدر: الشارقة – البيان

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أزاحت جامعة الشارقة الستار عن النصب التذكاري الذي تم تصميمه ليكون شاهداً ومعبراً عن التميز الذي حققته الجامعة خلال مسيرتها منذ نشأتها عام 1997م، ويعبر هذا العمل عن دعم الجامعة وتخليدها لطلبتها المتميزين، وتم وضعه في مدخل المبنى الرئيسي للجامعة، وذلك بمناسبة احتفال جامعة الشارقة باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على إنشائها.

وصمم النصب التذكاري الذي يبلغ حجمه 16 متراً مربعاً بطريقة هندسية مبتكرة، ويضم 7069 اسماً من أسماء الخريجين الحاصلين على معدل امتياز من مختلف الكليات والتخصصات على مدار الـ 25 عاماً الماضية، والذين يشغلون حالياً أهم المناصب الإدارية المتعددة في مختلف بلدان العالم، وتم تنفيذ النصب التذكاري بمواصفات عالية من مواد الرخام والجرانيت والأسمنت ومسحوق الألمنيوم المطلي، ويتوسط التصميم رمز لخريج وخريجة وخلفية عبارة تصميم على شكل كتاب مفتوح، ثم نُقشت الأسماء جدرانه باستخدام أفضل تقنيات الحفر الغائر وبطريقة مفهرسة ومتسلسلة حسب سنوات التخرج، واستغرق العمل به أكثر من 384 ساعة عمل على مدار شهرين كاملين.

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