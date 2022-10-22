وفد طلابي ياباني يزور مدارس حماية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وفداً من طلاب وطالبات مدرسة هيروشيما اليابانية، ضم 15 طالباً وطالبة ومرافقيهم، وذلك في مدارس حماية للتربية والتعليم للبنين والبنات، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار تبادل الخبرات التعليمية والتربوية، والاطلاع على تجربة مدارس حماية، وتطور العملية التعليمية، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وصفية المنصوري، مدير مدارس حماية للبنات، والهيئات الإدارية والتدريسية لمدارس حماية.

ورحب اللواء غيث السويدي، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مدارس حماية وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي وتبادل الزيارات لإثراء التعليم، والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التعليمية مع مختلف المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المتقدمة، ثم تحدث عن مراحل بدايات إنشاء مشروع المدارس، والتحدي الكبير الذي واجه فريق العمل لإنجازه في فترة ثلاثة شهور، لضمان بدء العام الدراسي في موعده بنجاح ودون تأخير، تعزيزاً لجهود القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ السعادة لدى موظفيها ووضعها في قائمة الأولويات، بهدف خلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة محفزة على الإبداع والابتكار، ثم قدم شرحاً عن الإنجازات وجوائز التميز المؤسسي والتطوعي والإنساني التي تم تحقيقها منذ إنشاء المدارس، وانضمامها لشبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو لتعزيز ثقافة الاستدامة وتربية أجيالها على هذه الثقافة.

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