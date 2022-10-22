جمارك دبي تشارك في مبادرة «تحدي شركاء جامعة زايد»

المصدر: دبي ـ وام

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شاركت جمارك دبي مُمثلة في قطاع الموارد البشرية في «مبادرة تحدي شركاء جامعة زايد»، وذلك بهدف إبراز مواهب طلاب الجامعة واستثمار طاقتهم في إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تطرحها الدائرة على الطلبة خلال عامهم الأول في الجامعة لتعريفهم على بيئة العمل الميداني ومواكبتها.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: إن مبادرة تحدي شركاء جامعة زايد تدعم تعزيز وتعليم المهارات الفنية لطلبة الجامعة ومواكبة العالم المتسارع من خلال الابتكار والإبداع وإيجاد الحلول بطرق مختلفة من وجهه نظر الطلاب، بالإضافة إلى دعم دور جمارك دبي في العملية التعليمية والتدريبية وهو من المهام الأساسية للقطاع وفق الخطة الاستراتيجية للدائرة 2021 ـ 2026.

وأضاف أن هذه المبادرة ستكون بداية جديدة في البحث بطرق مبتكرة عن أفضل الحلول لبعض التحديات وفي حال نجاح المبادرة سيتم تعميمها على كافة القطاعات والإدارات بالدائرة وفق جدول زمني محدد.

تحديات

من جانبه أشار عبدالعزيز البلوشي مدير أول قسم التطوير التنظيمي في قطاع الموارد البشرية بجمارك دبي إلى أن البرنامج التدريبي طرح عدة تحديات للطلبة من خلال وضع خطة عمل محددة الوقت لإنجاز تلك التحديات تتراوح مدتها من 3 إلى 6 أشهر، والتي سيتم من خلالها تحديد 2 من الموظفين في قطاع الموارد البشرية ومسؤوليتهم عن كل تحد تطرحه الدائرة على الطلبة، حيث سيخصص لكل تحد 6 طلاب من الجامعة، فضلاً عن تقديم شروحات مفصلة عن التحديات المخصصة مع إجراء مقابلات بشكل دوري للاطلاع على المستجدات في الحلول المطروحة، وفي نهاية المشروع سيُعقد لقاء مع الطلبة لعرض الحلول الخاصة لكل تحدٍ.

كما قدم البلوشي، لطلبة جامعة زايد خلال جولتهم الميدانية في جمارك دبي عرضاً مفصلاً عن دور قطاع الموارد البشرية في التطوير والتأهيل من خلال مركز تطوير القيادات الجمركية، حيث استمع الطلاب إلى عدد من العروض المقدمة من عدة إدارات من خلال زيارتهم لمركز التدريب الجمركي والتعرف على دور جمارك دبي في التدريب والتطوير للموظفين والتكنولوجيا للمستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى الاطلاع على ابتكارات جمارك دبي المختلفة.

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