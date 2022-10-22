«بيئة» تطلق تحدي «اجمعها كلها» بالتعاون مع مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحدياً جديداً لمدارس أبوظبي لتشجيعها على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك في إطار رؤية الهيئة لأبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

يتيح هذا التحدي الذي يحمل عنوان «اجمعها كلها» الفرصة للمدارس في أبوظبي لإظهار اهتمامها بالبيئة والانضمام إلى حملة «معاً نحو الصفر» حيث يمكنها التنافس لمدة شهرين على جمع عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة وإرسالها ليتم إعادة تدويرها.

وسيتم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز السبعة الأولى في التحدي الذي سيستمر حتى 22 نوفمبر المقبل حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 12،000 درهم في حين ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الثاني على 10،000 درهم بينما ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الثالث على 8،000 درهم أما المدرسة الفائزة بالمرتبة الرابعة فستحصل على 6,000 درهم والمدرسة الفائزة بالمرتبة الخامسة ستحصل على 4,000 درهم في حين ستحصل المدرستان الفائزتان بالمرتبة السادسة والسابعة على 3,000 درهم لكل مدرسة.

وستقوم المدارس الفائزة بالجائزة بتخصيص قيمتها لتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة في المدرسة وسيتم اختيار الفائزين بناءً على أكبر عدد من عبوات المياه البلاستيكية التي تم جمعها والأهم من ذلك أن يتم إعادة تدويرها وسيتم إعلان أسماء أفضل سبع مدارس فائزة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي كما ستحصل جميع المدارس على شهادات تقدير.

وقال أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي: أصبح جيل الشباب اليوم أكثر وعياً بالقضايا البيئية ويمكنه أن يلعب دوراً مؤثراً في تشجيع أقرانهم وأسرهم على بذل جهود حقيقية لحماية البيئة والتي تعتبر مهمتنا الأساسية في الهيئة ونحن نريد الاستفادة من اهتمام وحماس الشباب للقضايا البيئية لنشجعهم على المساهمة في دعم حملة معاً نحو الصفر التي تسعى من خلالها إلى الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأضاف اخترنا تحدي «اجمعها كلها» كأداة لتشجيعهم على لعب دور فعال في نشر ثقافة إعادة التدوير لعبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وأعددنا المدارس لمواجهة التحدي من خلال إطلاق حملة توعية مخصصة لتعريف الطلبة بالسياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة وتهدف إلى الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.

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