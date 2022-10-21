جامعة الشارقة تحتفل بيوبيلها الفضي غداً

المصدر: (الشارقة - وام)

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تحتفل جامعة الشارقة غداً بيوبيلها الفضي، وذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسها أمام مبناها الرئيسي.

يشارك في الاحتفال عدد كبير من المسؤولين ومديري ورؤساء الدوائر والهيئات الاتحادية والحكومية من مختلف إمارات الدولة.

وأكد ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، رئيس اللجنة التنظيمية لاحتفالات اليوبيل الفضي أن الاحتفال يتضمن العديد من الفقرات والعروض، منها إزاحة الستار عن النصب التذكاري، والذي تم تشييده أمام الجامعة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى العرض الفني بالأضواء، الذي يوضح نشأة الجامعة وكلياتها ومعاهدها البحثية وتطورها حتى يومنا هذا، ومن بينها المرافق والمنشآت الجديدة، التي تم افتتحها مؤخراً، وكذلك مجموعة متميزة من العروض والمفاجآت، التي سيتم الكشف عنها ضمن فقرات الحفل، وقال: إن هذا الاحتفال سيجسد ما حققته الجامعة على مدار خمسة وعشرين عاماً من إنجازات محلية ودولية، وحرصها على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات وعلاقات تعاون مع الكثير من المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمعاهد البحثية المتقدمة في مختلف دول العالم.

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