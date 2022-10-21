نهيان بن مبارك: جامعة العين امتداد لرؤية القيادة تعليمياً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الـ16من خريجي جامعة العين، الذي أقيم مساء أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات والأقسام، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد معاليه أن جامعة العين تسعى دائماً إلى أن تكون امتداداً وفياً وأميناً للرؤية الحكيمة والجهود الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد لنا دائماً الأولوية القصوى للتعليم ودوره المهم والأساسي في تنشئة أجيال مسؤولة ومؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في كافة جوانب العمل في إماراتنا الحبيبة.

وبلغ عدد الخريجين 3169 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات بمقري الجامعة في العين وأبوظبي، منهم 35 خريجاً من أصحاب الهمم، حيث تولي جامعة العين اهتماماً خاصاً بطلبتها من أصحاب الهمم، إيماناً منها بأهمية تمكينهم في مجال التعليم.

ثقة

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الاحتفال بالخريجين والخريجات من جامعة العين هو رسالة اعتزاز بمسيرة الجامعة والثقة الكبيرة في المستقبل الزاهر الذي ينتظرهم، وكذلك التفاؤل بدورهم المرتقب في المسيرة الناجحة للدولة.

وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: «إن حفل التخريج هو دائماً مناسبة مواتية ننظر فيها سوياً إلى إنجازات الجامعة في الماضي وقوة مسيرتها في الحاضر، ونتطلع معاً إلى ما ينتظرها من إنجازات وإسهامات في المستقبل».

وأشار إلى أن جامعة العين تحظى بمكانة جيدة ضمن جامعات المنطقة والعالم، وذلك وفق التصنيفات العالمية للجامعات، وتحقق كلياتها وبرامجها الاعتماد الأكاديمي من المنظمات العالمية المتخصصة، وتسعى بكل جد والتزام إلى تنمية خصائص القيادة والريادة لدى الطالب، وأن يكون خريج الجامعة قادراً تماماً على المشاركة الفعالة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

مستوى

ولفت إلى أن جامعة العين تؤكد دائماً أهمية أن يكون التعليم فيها على مستوى عالمي مرموق، وتقوم بإعداد الطالب للمواطنة الصالحة وتزويده بالقدرة على المبادرة والريادة في عصر أصبح يتسم بالتغييرات المتلاحقة والتنافس القوي على تحقيق الابتكار والإبداع.

فخر

من جانبه قال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة: «نفخر بتخريج جيل جديد من الشباب الواعي المثقف، فمنذ تأسيس جامعة العين وضعنا على عاتقنا مسؤولية تخريج جيل طموح قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، فهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون وجود قيادة حكيمة ذات رؤية استشرافية نحو المستقبل تحرص على تقديم الدعم اللامحدود لمنابر العلم كافة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز