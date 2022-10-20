100 جامعة ومؤسسة أكاديمية مشاركة في معرض التعليم الدولي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس فعاليات النسخة الـ18 من معرض «التعليم الدولي 2022»، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ويشارك فيه أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وذلك برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحضر الافتتاح إلى جانب الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي كل من سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

جولة على الأجنحة

وعقب الافتتاح تجوّل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة وأجنحة المعرض المتنوعة والذي تضمن العديد من المشاركات من المؤسسات الأكاديمية من الجامعات والمعاهد التقنية والتدريبية والكليات، إلى جانب وزارات التعليم والمؤسسات المتخصصة في مجالات التربية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين.

منصة مثالية

وأكد مشاركون في معرض التعليم الدولي الثامن عشر أن المعرض يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي ولتعريف الطلبة بالمنح التي تقدمها الجامعات المشاركة سواء المحلية أو الخليجية أو العالمية.

مشيرين إلى أنه أحد أبرز الفعاليات الرائدة التي تدعم استراتيجية الإمارات المتمثلة في بناء أفضل تعليم في العالم، وصولاً إلى إعداد جيل يحمل راية المستقبل ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية.

مناهج واختصاصات

وأكد الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين أن المعرض أضحى حدثاً ينتظره الطلبة للتعرّف على ما تقدمه الجامعات من اختصاصات ومناهج تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة اليوم.

كما أنه يتيح فرصة الالتقاء بصنّاع القرار، المديرين، رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية الذين يمثلون أشهر المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، لمساعدة الطلبة على اتّخاذ أهم القرارات المتعلقة بمستقبلهم المهني.

وأكدت الدكتورة منى الملا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة خورفكان أن المشاركة في معرض التعليم الدولي تعد الأولى، والجامعة تضم 4 كليات معتمدة، هي الشريعة والقانون والآداب والاتصال وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال، إضافة إلى كلية علوم البحار التي تطرح تخصص بيولوجيا البحار الذي يعد الأول من نوعه في الدولة.

من جهتها أكدت آمال قادري من قسم القبول والتسجيل بالجامعة الأمريكية بالشارقة أن الهدف من المشاركة هو تعريف طلبة المدارس وخصوصاً طلبة المرحلة الثانوية بمتطلبات التسجيل والبرامج الحديثة التي تمت إضافتها للجامعة .

والتي تواكب وظائف المستقبل، مبينة أن عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة حالياً أكثر من 25 برنامجاً في مختلف التخصصات، كما أن عدد الطلبة الدارسين بالجامعة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة.

وقال بلال إبراهيم مساعد مدير تطوير الأعمال في كلية الأفق الجامعية بالشارقة إن المشاركة بهدف تعريف طلبة المدارس بالبرامج الأكاديمية وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم، مبيناً أن عدد الطلبة الدارسين في الكلية يبلغ 1500 طالب وطالبة.

وأكدت ندى زياد الصفري مستشار القبول بجامعة عجمان أن هناك 9 كليات بالجامعة، إضافة إلى 21 برنامجاً معتمداً، وعدد الطلبة الدارسين بالكلية أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، مبينة أن هناك الكثير من البرامج التي تم تحديثها، منها برامج في كلية الإعلام التصميم الجرافيكي والاتصالات التسويقية المتكاملة، وبرامج أخرى عديدة تم إعادة اعتمادها، منها برنامج ماجستير الصيدلة وخلافها من البرامج.

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