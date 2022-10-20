3 برامج أكاديمية جديدة في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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أطلقت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة برامج أكاديمية جديدة، منها برنامج ماجستير في الاتصال، وآخر في اللغة العربية، وبرنامج بكالوريوس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية بعد اجتيازها مراحل الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وقال الدكتور حسن النابودة عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: إن إطلاق هذه البرامج الأكاديمية الجديدة النوعية يعكس حرص الكلية على مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الكلية تحرص باستمرار على تقييم ومراجعة برامجها الأكاديمية عبر لجانها المتخصصة بشكل دوري. واعتبر النابودة أن استحداث ثلاثة برامج أكاديمية، منها اثنان في الدراسات العليا «ماجستير اتصال وآخر في اللغة العربية».

وبرنامج ثالث هو بكالوريوس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية يؤكد مرونة الكلية وأقسامها الأكاديمية ولجانها الأكاديمية في قراءة المشهد الأكاديمي وربطه بتطورات وحاجات سوق العمل، منوهاً بأن الكلية مستمرة في إعادة تقييم ومراجعة كل خططها وبرامجها الأكاديمية بما ينسجم مع معايير الاعتماد الأكاديمي وحاجة المجتمع إلى مخرجات ترتقي لخطط الدولة التنموية.

ومن جهته اعتبر الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية، أن إطلاق برنامجين جديدين في الإعلام على مستوى الماجستير في الاتصال والبكالوريوس في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية إنما هو تنفيذ لخطة القسم في التوسع والتطور واستكمال منظومته الأكاديمية في الاتصال والصناعات الإبداعية، فضلاً عن التلبية الحقيقية لمتطلبات الشركاء في سوق صناعة الصحافة والإعلام الرقمي.

أهداف

ويهدف برنامج «بكالوريوس الآداب في الدراسات البصرية والصناعات الإبداعية» إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف نظرية ومهارات تطبيقية في التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، والتصميم الرقمي، إضافة إلى معرفة واسعة في التقاليد التاريخية العالمية والإقليمية في الثقافة البصرية الإسلامية والشرقية والأفريقية والغربية. ويتيح هذا البرنامج لخريجيه العمل في قطاعات الصناعة الإبداعية العالمية المتنامية، مثل مجالات الفنون والتصميم الرقمي والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، أو ريادة الأعمال الإبداعية.

فيما يهدف برنامج الماجستير إلى التدريب المتوازن في مهارات الاتصال الجماهيري والمفاهيم.

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