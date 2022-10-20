جامعة خليفة تنظم حفل تخريج دفعة العام 2022 25 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حفل تخريج دفعة العام 2022 في 25 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويعتبر حفل التخريج والذي ستقيمه الجامعة تتويجًا للنجاحات التي حققها 1191 طالبًا وطالبة من مختلف برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.

ويبلغ عدد الطلبة الذين سيتخرجون من برامج الدكتوراه والماجستير 297 طالبًا وطالبة، في حين يصل مجموع عدد الطلبة الذين سيتسلمون درجات البكالوريوس في العلوم والهندسة إلى 894.

ويشكل عدد الطلبة الذكور 490 طالبًا، بينما يبلغ عدد الطالبات 701 طالبة أي ما يمثل 58.9%. ويصل مجموع عدد الطلبة الإماراتيين 895 طالبًا وطالبة فيما يصل عدد الطلبة الدوليين إلى 296 طالبة وطالبة.

وقال السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يمثل التخرج تتويجًا لجهد أكاديمي متميز للطلبة، حيث يمثل التخرج أحد أهم الأحداث التي يمر بها الطالب خلال مسيرة حياته، الأمر الذي يملأنا بالحماس لمنح الشهادات في هذا اليوم الخاص. نتمنى لطلبتنا التوفيق في مستقبلهم».

من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يمثل حفل التخرج مناسبة للاحتفاء بالجهود والنجاحات الأكاديمية التي قدمها الطلبة وتتويجًا لإنجازاتهم خلال رحلتهم في جامعة خليفة. يعكس نجاحهم أيضًا التزام جامعة خليفة بتوسيع برامج الدراسات العليا بشكل مطرد لتشمل القطاعات الحيوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة، مع التركيز على رعاية الابتكار من خلال تعزيز المنظومة البحثية. وبالتالي، فإن جهودنا تنصب في مجال رفد القطاعات الصناعية بالمهارات اللازمة للنهوض بتنافسيتها على المستوى العالمي والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة في الدولة».

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